20 июня исполняется 30 лет Движению в защиту Байкала. В этот день на фронте битвы за Байкал произошли решительные перемены: на открытую борьбу был поднят народ.

Основателями массового движения в защиту Байкала стали три иркутянина, принадлежавших к разным группам интеллигенции: геохимик Валерий Зубков, художник Анатолий Костовский и диссидент, биолог Анатолий Сосунов. Создавалось оно как неформальное, т.е. не включённое в существовавшую тогда систему общественных организаций.

Это было движение участников, а не членов организации, оно ставило перед собой не научно-практические, а общественно-политические задачи. Первоочередной задачей стала борьба со строительством стокоотвода БЦБК в реку Иркут, а целью – создание единого национального Байкальского парка, управляемого коллегией, представляющей культурные силы страны. Движение поддержало идею СО АН о создании на Байкале Международного экологического центра и включении озера в Список участков Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сбор подписей под петицией против строительства стокоотвода начался 20 июня 1987 года на привокзальной площади Иркутска; эта дата и стала днём рождения массового движения. Под петицией, обращением и открытым письмом поставили подписи 107 тыс. человек.

Крупнейшей акцией стали митинг и демонстрация 22 ноября 1987 года, собравшие тысячи иркутян. Началось стихийное массовое экологическое движение под общим названием «Байкальское». Начавшись на западном, оно быстро перекинулось и на восточный берег Байкала. Благодаря созданию единого фронта, Байкальскому экологическому движению удалось остановить уже начавшееся строительство стокоотвода: в марте 1988 года ЦК КПСС и СМ СССР приняли решение о прекращении строительных работ.

Байкальское экологическое движение рассматривало строительство стокоотвода как способ сохранения БЦБК, поэтому, остановив строительство «трубы», его активисты вернулись к идее ликвидации целлюлозно-бумажного производства. И борьба за прекращение загрязнения Байкала промстоками БЦБК была успешно завершена.

Важнейшим результатом деятельности Байкальского экологического движения стало объявление Байкала объектом Всемирного природного наследия. Законодательное собрание Иркутской области в 1999 году объявило четвёртое воскресенье августа Днём Байкала. Эта дата затем была законодательно утверждена в Республике Бурятия и Читинской области. Празднование первого Дня Байкала состоялось 22 августа 1999 года.

В результате деятельности Байкальского экологического движения им решены главные задачи, выдвинутые его предшественниками и основателями. Но на смену пришли другие проблемы, которые требуют постоянного контроля со стороны общественности.

Юрий Зуляр, доктор исторических наук

На фотоснимке Николая Бриля запечатлён исторический момент рождения народного движения в защиту Байкала: в центре снимка (лицом к читателю) – Анатолий Сосунов, напротив Сосунова – первый секретарь Иркутского обкома КПСС Василий Ситников (в очках, при галстуке в белый горошек), примчавшийся 20 июня 1987 года на привокзальную площадь для усмирения взбунтовавшихся иркутян.