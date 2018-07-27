В Усть-Илимске появятся льготные проездные

С 1 сентября 2018 года в Усть-Илимске будут введены электронные проездные билеты для льготников. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу областного Минсоца Владимира Родионова.

Министр отметил, что в июне 2018 года перевозчик приобрел многофункциональные валидаторы, которые будут использоваться для учета поездок, обеспечивая прозрачность платы за проезд в общественном транспорте и позволяя осуществлять мониторинг поездок.

С 25 июля филиал МФЦ в Усть-Илимске принимает заявления на выдачу электронных социальных проездных билетов от горожан на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. Все процедуры по изготовлению и выдаче электронного социального проездного билета будут проводиться бесплатно в течение июля и августа по графику работы МФЦ.

Справка:

На сегодняшний день на территории Иркутской области правом льготного проезда пользуются около 60 тысяч человек, из них 80% – по электронным социальным проездным билетам, 20% – по бумажным.

Электронные проездные (ЕСПБ) уже внедрены в Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске, Братске.

По инф. Телеинформа

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