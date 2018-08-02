В Усолье-Сибирском в офисе Сбербанка открылся центр обслуживания ООО «АкваСервис»

Центр обслуживания ООО «АкваСервис» открылся в офисе Сбербанка в Усолье-Сибирском, который размещен в здании ЗАГСа на проспекте Красных партизан.

Как сообщает пресс-служба банка, здесь жители многоквартирных домов могут получить консультацию специалиста по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, уточнить задолженность, а также непосредственно оплатить коммунальные счета. Сотрудник компании «АкваСервис» ведет прием населения со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), в субботу – с 9.00 до 14.00, воскресенье и понедельник – выходные дни.

– В связи с расторжением договоров с управляющими компаниями ООО «АкваСервис» теперь напрямую работает с населением и самостоятельно осуществляет начисление, прием и сбор платежей за оказанные услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям многоквартирных домов Усолья-Сибирского. Исключение составляют жители МКД, жилье которых находится в управлении ООО «Сантехник». Для удобства потребителей наши подразделения работают в помещениях по улице Лермонтова, 2А и по улице Менделеева, 32. А теперь мы также открыли еще одно подразделение в филиале Сбербанка на проспекте Красных Партизан, 57А. Надеемся, что наши клиенты оценят и комфортное расположение нового офиса, и возможности быстрой оплаты своих счетов через каналы Сбербанка, – отмечает начальник абонентского отдела ООО «АкваСервис» Мария Воронина.

Соседство ресурсоснабжающей компании «АкваСервис» и Сбербанка позволят жителям города получать спектр услуг одном месте: например, уточнить текущие тарифы, узнать о задолженности и сразу же оплатить счета.

– Мы готовы к увеличению клиентопотока, сможем принять у себя в офисе всех потребителей услуг ООО «АкваСервис» и обеспечить для них удобные условия обслуживания. Также будем рады проконсультировать жителей города по способам оплаты счетов за коммунальные услуги и научить их легко пользоваться современными дистанционными платежными сервисами Сбербанка, – комментирует руководитель офиса Сбербанка в Усолье-Сибирском Надежда Удодик.

По инф. Телеинформа

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