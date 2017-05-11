В цивилизованный условиях

В сёлах Бирит, Тарнополь и Коновалово Балаганского района начали работать новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), построенные в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Голенецкая.

– ФАПы, которые уже построены и будут ещё строиться в Иркутской области, – это возможность получать жителям территории первичную медицинскую помощь в цивилизованных условиях, не выезжая из села. Фельдшеры, работающие в сельском медпункте, – многопрофильные медицинские специалисты, готовые помочь своим пациентам на первом этапе. Именно на них лежит особая ответственность, они первые встречают человека с недугом, и от их профессионализма зависит, как быстрее и эффективнее можно помочь пациенту, – подчеркнула Елена Голенецкая.

– Без преувеличения можно сказать, что для Балаганского района открытие ФАПов – событие, играющее огромную роль в жизни сёл. Предыдущие фельдшерско-акушерские пункты зачастую работали в приспособленных зданиях и не соответствовали современным нормам. Для жителей любого населённого пункта его значение просто неоценимо – ведь именно от работы сотрудника фельдшерско-акушерского пункта зависит, смогут ли жители села своевременно получить качественную медицинскую помощь, – отметил главный врач Балаганской районной больницы Гомбо Цыденов.

Площадь каждого нового ФАПа составляет около 130 кв. м. В них предусмотрены прививочный и перевязочный кабинеты, гинекологический кабинет, кабинет фельдшера для приёма населения, аптека, санузел. Фельдшерско-акушерский пункт оснащён электроотоплением и автономным водоснабжением.

В настоящее время строительство ФАПов в Иркутской области осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы. С 2014 года в эксплуатацию введены 23 ФАПа, строительство ещё двух заканчивается в настоящее время. Кроме того, на 2017 год запланировано строительство ещё 20 ФАПов в девяти муниципальных образованиях области.

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