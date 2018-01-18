В стиле ретро

На Восточно-Сибирской железной дороге работают над повышением туристической привлекательности КБЖД. О конкретных мерах и уже предпринятых шагах рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов.
За туристический сезон 2017 года – с 20 мая по 1 октября – поездами Кругобайкальской железной дороги было перевезено 59 тысяч пассажиров. Это примерно на четверть больше, чем в предыдущем. В 2016 году на КБЖД побывали 47 тысяч человек.
– За счёт чего выросло число пассажиров? Понятно, что в первую очередь притяжение обеспечивает наша жемчужина – озеро Байкал. Но и мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы привлечь пассажиров, – рассказал начальник ВСЖД.
В 2017 году впервые был организован единый проездной билет для туристов, по которому можно было проехать на трёх видах транспорта – автобусе, теплоходе и в вагоне поезда. При оформлении путёвок туроператоры предлагали клиентам им воспользоваться. Особой популярностью такая услуга пользовалась у граждан Китая и Южной Кореи – именно в этих двух странах было продано большинство единых проездных билетов.
Кроме того, в 2017 году ведомство активно занималось стилизацией объектов Кругобайкальской железной дороги под начало 20 века, когда она и строилась. Благоустройство шло в несколько этапов по единому дизайн-проекту и коснулось 11-ти остановочных пунктов КБЖД.
В 2018 году планируется в рамках развития пассажирской инфраструктуры совместно с туроператорами проводить ежегодный опрос туристов об их потребностях и пожеланиях. На их основе предполагается корректировать работу по развитию туристической индустрии на инфраструктуре «золотой пряжки» Транссиба.
– В целом, я считаю, интерес у туристов к Кругобайкальской железной дороге будет повышаться. А наше дело – обеспечить пассажирам комфортный проезд и пребывание на этом участке ВСЖД, – заключил Василий Фролов.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.