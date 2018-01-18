В стиле ретро

На Восточно-Сибирской железной дороге работают над повышением туристической привлекательности КБЖД. О конкретных мерах и уже предпринятых шагах рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов.

За туристический сезон 2017 года – с 20 мая по 1 октября – поездами Кругобайкальской железной дороги было перевезено 59 тысяч пассажиров. Это примерно на четверть больше, чем в предыдущем. В 2016 году на КБЖД побывали 47 тысяч человек.

– За счёт чего выросло число пассажиров? Понятно, что в первую очередь притяжение обеспечивает наша жемчужина – озеро Байкал. Но и мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы привлечь пассажиров, – рассказал начальник ВСЖД.

В 2017 году впервые был организован единый проездной билет для туристов, по которому можно было проехать на трёх видах транспорта – автобусе, теплоходе и в вагоне поезда. При оформлении путёвок туроператоры предлагали клиентам им воспользоваться. Особой популярностью такая услуга пользовалась у граждан Китая и Южной Кореи – именно в этих двух странах было продано большинство единых проездных билетов.

Кроме того, в 2017 году ведомство активно занималось стилизацией объектов Кругобайкальской железной дороги под начало 20 века, когда она и строилась. Благоустройство шло в несколько этапов по единому дизайн-проекту и коснулось 11-ти остановочных пунктов КБЖД.

В 2018 году планируется в рамках развития пассажирской инфраструктуры совместно с туроператорами проводить ежегодный опрос туристов об их потребностях и пожеланиях. На их основе предполагается корректировать работу по развитию туристической индустрии на инфраструктуре «золотой пряжки» Транссиба.

– В целом, я считаю, интерес у туристов к Кругобайкальской железной дороге будет повышаться. А наше дело – обеспечить пассажирам комфортный проезд и пребывание на этом участке ВСЖД, – заключил Василий Фролов.

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