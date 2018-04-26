В школах Синюшиной Горы прошла экологическая акция

Экологические занятия прошли в школах № 2 и № 5 микрорайона Синюшина Гора в Иркутске. Акция состоялась по инициативе депутата думы Иркутска по избирательному округу № 25 Александра Якубовского. Её приурочили ко Дню экологических знаний (15 апреля) и к Всемирному дню Земли (22 апреля).

В школе № 2 учеников 4-х классов ознакомили с социальными роликами, призывающими детей быть экологически ответственными. А в школе №5 учащиеся 7-х классов сыграли в экологический квест.

– Мы живём в уникальном месте. Рядом с нами – озеро Байкал, нас окружают таёжные леса. Но вся эта природная красота может погибнуть из-за нашей с вами деятельности, деятельности человека, – отметил депутат, выступая перед учениками школы № 5. - Очень важно бережно относиться к окружающей среде. Нам необходимо искать оптимальные способы сохранения благоприятных условий существования для всех обитателей нашей планеты.

Александр Якубовский поддерживает школьное экологическое движение на Синюшиной Горе и регулярно участвует в организации и проведении учебно-просветительских открытых уроков в школах микрорайона. В этом году по инициативе депутата для школьников издана авторская брошюра «Экологический букварь», содержащая важные советы по ответственному отношению к природе, переработке мусора, грамотному экологическому поведению в бытовых условиях. Более 500 экземпляров раздали школьникам.

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