В Шелеховском реабилитационном центре осенью появится стационар для пожилых

Отделение стационарного обслуживания пожилых людей откроют в реабилитационном центре «Шелеховский» в октябре 2019 года.

Как рассказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров, отделение будет принимать женщин старше 60 лет, мужчин старше 65 лет, проживающих на территории Иркутской области. Продолжительность курса реабилитации – 15 календарных дней. Пожилые люди будут проживать в двухместных номерах, для них будет организовано трехразовое питание с учетом особенностей здоровья. В комплекс услуг отделения войдут социально-медицинские услуги: наблюдение врача-гериатра, ежедневный контроль состояния здоровья, физиопроцедуры, массаж, посещение плавательного бассейна, лечебная физкультура, консультирование узкими специалистами. В реабилитационном центре организуют кружки и клубы по интересам, занятия в компьютерном классе, будут проходить лекции по здоровому образу жизни, экскурсии. Желающие смогут получить консультации психолога, юриста.

– В Иркутской области для реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» ведется целенаправленная работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, создается сбалансированная система социального обслуживания с различными формами предоставления услуг: на дому, в полустационарной форме (дневное пребывание), в стационарных учреждениях. Нам необходимо создать условия для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, – отметил Алексей Макаров.

Так, в рамках внедрения системы долговременного ухода в реабилитационном центре «Шелеховский» в этом году был открыт дневной стационар для пожилых. Его услугами уже воспользовался 41 человек. Для отдыхающих проводятся занятия лечебной физкультурой, адаптивным видом спорта бочча, работает плавательный бассейн. Консультации по медицинским вопросам проводят узкие специалисты, функционируют кружки и клубы по интересам. Ведет занятия психолог. Услугами отделения могут воспользоваться женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет. Период работы – круглогодично.

Для получения услуг необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов, специалисты которого окажут помощь в оформлении необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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