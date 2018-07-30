В Шелеховском районе пропал ягодник

В Шелеховском районе 28 июля около 11:00 ушел в лес для сбора ягод и до настоящего времени не вернулся Станислав Вербицкий 1941 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, пенсионер может находиться в лесном массиве в районе станции Трудный Шелеховского района.

Приметы:

На вид 70-75 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, лицо европейское, волосы седые коротко стриженные, с залысинами, носит очки, глаза серые.

Был одет в теплую куртку темного цвета, темные брюки и кепку, резиновые сапоги. При себе имел черный спортивный рюкзак, голубое ведро, кнопочный сотовый телефон.

Координаты:

В случае обнаружения Станислава Вербицкого просьба сообщить по телефону: 8 (39550) 6-31-51 или 02 (112 с мобильного).

По инф. Телеинформа

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