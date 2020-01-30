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В региональной общественной приемной «Единой России» принимали граждан по социальным вопросам
По инф. Телеинформа   
30 Января 2020 г.
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В региональной общественной приемной «Единой России» принимали граждан по социальным вопросам

Прием граждан по личным вопросам провела заместитель управляющего ИРО Фонда социального страхования РФ Ирина Ковтун в Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

В региональной общественной приемной «Единой России» принимали граждан по социальным вопросам

Один вопрос по телефону горячей линии поступил от супруги гражданина, пострадавшего на производстве. Женщину интересовала возможность ознакомления ее супруга с личным учетным делом. Ирина Ковтун разъяснила обратившейся порядок этой процедуры. Пострадавшему лично либо его представителю (при наличии доверенности) необходимо обратиться в филиал ИРО ФСС РФ по месту жительства. Специалисты подготовят и направят на имя заявителя письменный ответ на волнующий его вопрос.

Другая заявительница обратилась к Ирине Ковтун с вопросом о трудоустройстве. Женщине разъяснили, что по вопросам трудоустройства необходимо обратиться в отдел кадровой работы регионального отделения. Заместитель управляющего ИРО ФСС РФ также отметила, что в связи с присоединением Иркутской области с 1 января 2020 года к пилотному проекту Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты» в региональном отделении есть вакантные должности. Подробную информацию о существующих вакансиях можно получить в отделе кадровой работы регионального отделения по телефону 8 (3952) 25-96-18.

По инф. Телеинформа

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