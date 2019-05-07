В проекте «Старость в радость» за 10 лет поучаствовали более 20 тысяч человек

В Иркутске за годы реализации проекта «Старость в радость» его участниками стали более 20 тысяч человек. Праздничный концерт, посвященный празднованию 10-летия проекта, провели 5 мая.

Собравшихся поздравил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Он вручил благодарственные письма преподавателям проекта, сообщает пресс-служба мэрии.

– Иркутяне – активные люди, в любом возрасте им интересно развиваться, учиться и познавать что-то новое. Количество участников проекта «Старость в радость» растет с каждым годом, это позволяет нам говорить о востребованности проекта у людей старшего поколения. Отрадно, что сегодня вы наполнили программу своим участием, продемонстрировали свои таланты и полученные умения. Убежден, что проект будет развиваться и дальше, а его участниками станут еще большее количество иркутян, – подчеркнул Виталий Барышников.

Участники концерта представили на сцене направления курсов проекта: «Бабушка-онлайн», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-фитнес», «Рисунок с нуля», «Танцующий город», «Бабушка-гламур». Также ученицы группы-модели элегантного возраста «Либерти» под руководством Ольги и Нины Мокрицких продемонстрировали дефиле в различных нарядах.

Напомним, что городской проект реализуется администрацией города с 2009 года. В рамках проекта «Старость в радость» иркутяне возраста от 55 лет могут обучаться по разным направлениям: «Бабушка-онлайн», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-гламур», «Бабушка-фитнес», «Танцующий город», «Рисунок с нуля», «Дедушки и Внуки».

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ