В приёмной президента России губернатор Сергей Левченко встретился с жителями региона, которые отправляли обращения в адрес главы государства.

Сирота из Ангарска обратилась по вопросу предоставления жилья. В целях реализации мероприятий подпрограммы министерством имущественных отношений региона в 2016 году заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве 56 квартир для детей-сирот на территории Ангарского городского округа.

Губернатор сообщил, что помещение по договору найма будет предоставлено в первом квартале 2017 года.

Иркутянка Елена Кучина обратилась по вопросу актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области. Ремонт дома, в котором проживает женщина, запланирован в периоде 2034–2038 годов. Тем временем, здание уже сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Как сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта области Андрей Капитонов, региональная программа формировалась в период 2014 года. Распределение многоквартирных домов по временным периодам проводилось в автоматическом режиме программным комплексом, в который загружалась информация по каждому дому, представленная органами местного самоуправления. В связи с некорректным предоставлением данных по ряду зданий в программе отмечены неточности.

– Ошибки, допущенные при формировании программы, необходимо устранить в кратчайшие сроки. В частности, это здание с газовым оборудованием. Такие дома должны быть первыми в очереди на капитальный ремонт, – подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта включить многоквартирный дом в программу на период 2017–2019 годов.

О результатах встречи Сергей Левченко доложит полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.