В Приангарье впервые в мире провели конкурс среди чтецов – онлайн!

Братский старшеклассник Кирилл Шестаков победил в финале чемпионата Иркутской области по чтению вслух среди старшеклассников. Финальные туры соревнований «Страница 20» собрали 3 и 4 апреля 50 лучших чтецов региона в онлайн-формате.
Как сообщают организаторы чемпионата, в такой форме мероприятие провели впервые в мире.
Полуфиналы длились весь день 3 апреля. Читали лучших авторов для подростков, отечественных и зарубежных, а также поэзию. Виртуальный турнир мало чем отличался от встречи в реале. Только тексты полуфиналисты получали в чате, аплодисменты были беззвучными, а болельщики буйствовали в трансляции на Youtube. Трансляция собрала более 1200 просмотров.
В финале чемпионата победу одержал Кирилл Шестаков, буквально вырвав ее у своих сильных соперников Ильи Тарасова из Усолья-Сибирского и Семена Шушунова из Бодайбо.
Межрегиональная федерация чтения проводит чемпионат в Иркутской области в пятый раз. В нем принимают участие старшеклассники со всех районов области. В этом году оргкомитет получил 303 заявки на проведение отборочных туров от школ и библиотек: от Байкальска до северного Ербогачёна. Всего в чемпионате страны участвует более 50 регионов.
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