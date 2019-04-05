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В преддверии Дня Победы ветераны Иркутской области получат право на бесплатные перелеты
По инф. Телеинформа   
05 Апреля 2019 г.
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Авиакомпания «ИрАэро» анонсировала свой подарок ветеранам ко Дню Победы. С 29 апреля по 14 мая они получат право на бесплатные перелеты.

Ветераны Иркутской области в преддверии Дня Победы получат право на бесплатные перелеты

– Воспользоваться акцией могут участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, а также их сопровождающие. Полеты осуществляются только в пределах нашей маршрутной сети. Количество перелетов не ограничено, – говорится в сообщении.

Акция проводится ежегодно. Продажа билетов стартует с 5 апреля 2019 года.

По инф. Телеинформа

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