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В Правобережном округе Иркутска отметили День пожилого человека
По инф. rosbalt.ru   
28 Сентября 2018 г.
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babuly modnay

Более 300 жителей Правобережного округа приняли участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, гостям был представлен концерт, организованный при содействии Совета ветеранов и администрации округа. С праздником иркутян старшего возраста поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– В традициях русского народа заложено особое отношение к старшему поколению. Мы уважаем и чтим наших родителей, дарим им внимание и заботу. И этот праздник – еще один повод выразить вам нашу признательность за Вашу мудрость, бесценный жизненный опыт, которыми Вы щедро делитесь с нами. Благодарю вас за активное участие в жизни Иркутска! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и энергии для всех ваших начинаний, – обратился к присутствующим глава города.

Также гостей поздравили заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева, председатель Совета ветеранов округа Владимир Преловский, представители Законодательного собрания Иркутской области, областного Совета ветеранов, общественных и благотворительных организаций.

Концертную программу подготовили вокальные ансамбли «Узорочье» и «Лучинушка», сводный хор студентов ИРНИТУ, танцевальный коллектив школы №1, а также хор «Россияночка» ГТК «Любимовка». С сольными номерами выступили солист Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Евгений Алешин и вокалистка Светлана Куба. В рамках праздничного мероприятия самым активным жителям Правобережного округа были вручены Почетные грамоты областного и окружного Советов ветеранов.

По инф. Телеинформа

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