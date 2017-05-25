В перспективе – развитие

В рамках Байкал Бизнес Форума «Точки роста. Матрица развития» губернатор Сергей Левченко огласил инвестиционное послание, а также принял участие в пленарной дискуссии «Инвестиционный климат: существующие условия и перспективы».
Перед началом послания министром экономического развития региона Евгением Орачевским и генеральным директором ОАО «Могилевлифтмаш» Борисом Ковалевским было подписано Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта на ТОСЭР в Усолье-Сибирском.
– Развитие области, привлечение инвесторов – это совместная работа всех уполномоченных государственных и общественных институтов и важнейший приоритет для правительства региона, – сказал Сергей Левченко.
По итогам минувшего года объём инвестиций в основной капитал составил 258,5 млрд рублей, что на 22 %, или почти на 47 млрд рублей больше уровня 2015 года. По этому показателю Иркутская область стабильно занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа (впереди только Красноярский край).
В то же время, в целом по стране Приангарью удалось за год подняться на четыре пункта и занять 16-е место среди регионов взамен двадцатого в 2015 году. Сейчас инвестиции в основной капитал на душу населения составляют 107 тыс. рублей. По темпу роста инвестиций удалось за год выйти на первое место в СФО и на восьмое в России.
– Мы впервые за многие годы смогли утвердить областной бюджет, который нацелен не только на выживание, но и имеет средства для развития, – отметил Сергей Левченко. – Наблюдается оживление во всех важных для региона сферах. Благодаря росту экономики начали повышаться и налоговые отчисления. Оживление инвестиционной активности, реализация крупных проектов позволила создать около двух тысяч новых рабочих мест, дополнительно мобилизовать в консолидированный бюджет Иркутской области более 6 миллиардов рублей налоговых отчислений. И это не предел. На этом поприще у нас ещё есть много возможностей.
В 2016 году усовершенствованы механизмы поддержки участников инвестиционной деятельности. Принят новый закон, который регламентирует отдельные вопросы реализации промышленной политики в Иркутской области. В дополнение к уже существующей инфраструктуре поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, которая включает в себя Корпорацию развития Иркутской области, Гарантийный фонд и Фонд поддержки предпринимательства, в 2016 году созданы ещё три новых института развития: Агентство инвестиционного развития Иркутской области, региональный фонд микрокредитования и Фонд развития промышленности Иркутской области. Открылось представительство Агентства инвестиционного развития в Монголии.
– Фонд развития промышленности позволяет осуществлять заёмное финансирование проектам предприятий обрабатывающей промышленности по ставке 5% годовых в размере от 20 до 100 млн рублей за счёт федерального и регионального источников. При этом соотношение софинансирования будет 70 на 30, – сообщил губернатор. – Этот инструмент позволит нам ориентироваться на ежегодный рост в секторе обрабатывающих производств не менее 5 процентов в год. Это сложная задача, но выполнимая.
Глава региона также остановился на системных проблемах. Основные трудности – это огромное количество идей, которые зачастую нереализуемы, и недостаточно высокий уровень предпринимательской активности по важным для региона направлениям.
Сергей Левченко дал поручение Агентству инвестиционного развития Иркутской области: обеспечить привлечение инвестиций в экономику Иркутской области в объёме не менее трёх млрд рублей уже в этом году.
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