В память драматурга

В микрорайоне Первомайский появилась стена граффити с изображение драматурга Александра Вампилова.

Этот год очень значимый – ознаменован 80-летием со дня рождения и 45-летием со дня гибели нашего земляка, известного драматурга и прозаика Александра Вампилова. В микрорайоне Первомайский центральная улица микрорайона носит имя известного драматурга. На одном из домов есть большой портрет писателя. А теперь по инициативе жителей и при поддержке депутата думы города Иркутска по избирательному округу № 26 Василия Донских появилась и стена с цитатой великого автора. Подпорную конструкцию у районной поликлиники давно хотели разукрасить. В юбилейный для Вампилова год мечта сбылась.

На территории округа очень много подпорных стенок, вот одну из них превратили в арт-объект в память нашего земляка. Автором рисунка стала жительница микрорайона.

«Слова, рисунок, я думаю, всем понравились, и уже в День микрорайона люди могли посмотреть на это искусство, так что большое спасибо всем жителям, которые принимали участие, потому что эскизов было много, именно на этом остановились», – отметил депутат Василий Донских.

В планах расписать и другие стены в Первомайском, и жители к таким идеям отнеслись с воодушевлением.