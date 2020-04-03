В очередь становись! Документы от желающих стать мэром Иркутска принимают с 6 апреля

Стартовала процедура выборов мэра Иркутска. Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на замещение должности с 6 до 20 апреля 2020 года. Сам конкурс состоится 24–25 апреля 2020 года. Такое решение было принято на десятом заседании думы Иркутска 26 марта.

Как напомнил руководитель аппарата представительного органа Максим Абрамов, на предыдущем заседании думы было принято положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Процедура объявляется решением думы в течение десяти календарных дней со дня истечения или прекращения полномочий предыдущего градоначальника, в том числе досрочного. Между тем, досрочная добровольная отставка мэра Иркутска Дмитрия Бердникова была принята городской думой 17 марта, напомнил Максим Абрамов.

Теперь дума должна сформировать конкурсную комиссию. В нее войдут шесть человек – три человека из числа депутатов, три человека – представители главы региона. Для формирования состава комиссии депутаты проведут внеочередное заседание в начале апреля.

Члены комиссии оценят кандидатов в градоначальники по баллам за различные пункты, но отфильтровывать их не будут. Оценки будут носить рекомендательный характер, итоговую проставят как средний балл. Согласно положению, комиссия выберет не менее двух претендентов. Депутаты затем будут выбирать мэра из них.

Каждому из претендентов на пост мэра Иркутска предстоит написать свою программу по развитию города. В ней должна быть оценка текущего социально-экономического состояния Иркутска, описаны основные проблемы социально-экономического развития и предложен комплекс мер для их решения, а также сроки, ресурсы и механизмы реализации программы.

– На очередном заседании депутаты проголосуют за одного из кандидатов, и этот человек станет мэром Иркутска. Для этого он должен набрать 24 голоса, – отметил и. о. главы города, председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Помимо программы, претенденты должны представить в конкурсную комиссию:

заявление;

согласие на обработку персональных данных;

собственноручно заполненную и подписанную анкету;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и копии всех страниц;

справку из ЗАГСа, если кандидат менял имя, фамилию или отчество;

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально, либо справку с места работы или документ, подтверждающий род занятий;

копии документов о высшем образовании, заверенные нотариально;

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

копии документов, подтверждающих дополнительные сведения о наличии соответствующих профессиональных навыков, государственных (ведомственных) наград, поощрений президента, наград и почетных званий Иркутской области или Иркутска.

Депутат Виталий Матвийчук задал вопрос, как отразится на конкурсной процедуре ситуация с коронавирусной инфекцией.

– В пакет документов, который кандидаты должны предоставить на конкурс, входит заверенная трудовая книжка, различные справки. Но в связи с тем, что президент России объявил неделю выходных с 30 марта по 3 апреля, у многих жителей Иркутска не будет возможности взять справки, потому что мы объявляем конкурс 30 марта, а первый рабочий день – 6 апреля. Не будет ли в связи с этим переноса сроков? – спросил он.

Как пояснил Максим Абрамов, озвученная ситуация – это обстоятельства непреодолимой силы, а положение о конкурсе по выборам мэра было принято месяц назад и, естественно, ничего такого не предусматривало.

– Прием документов будет длиться 15 дней, и он начинается не с момента формирования конкурсной комиссии, а с 6 апреля, – напомнил Дмитрий Ружников.

По итогам обсуждения решение о конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Иркутска было принято большинством голосов.

Напомним, 18 сентября 2019 года на сессии Законодательного собрания Иркутской области был принят закон «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами ЗС Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ). Уже 20 сентября он был подписан губернатором и опубликован.

О своем желании участвовать в выборах заявлял, например, Виталий Матвийчук (КПРФ). Для участия в выборах он 17 марта сложил полномочия руководителя фракции КПРФ в думе Иркутска. В свою очередь, региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло кандидатуру главы ТОСа «Лесной» Георгия Комарова. Кроме того, прогнозы о возможных кандидатурах на пост главы областного центра делали иркутские эксперты и политические обозреватели.

Координаты:

Документы от кандидатов на конкурс по выбору мэра Иркутска будут приниматься с 6 по 20 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 411, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Заседание конкурсной комиссии состоится 24–25 апреля по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 72.

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