В областной клинической больнице испытали уникальное оборудование

Нейрохирурги Иркутской областной клинической больницы испытали самое современное оборудование для интраоперационного нейрофизиологического мониторинга во время операции по удалению опухоли головного мозга, находящейся рядом с моторной зоной.

– У нас есть система интраоперацинного мониторинга, и мы ее успешно используем, – рассказал нейрохирург Эдуард Середа. – Но оборудование, с помощью которого мы провели операцию сегодня, – самое новое, нам на таком работать еще не приходилось. Оно позволяет полностью контролировать ситуацию и делает хирургическое вмешательство максимально эффективным и безопасным. Благодаря этому оборудованию мы не только знали точное расположение двигательных центров, но и в каждый момент операции понимали, насколько близко мы к ним находимся. Это позволило извлечь опухоль максимально аккуратно.

Московский нейрофизиолог Игорь Куперман, который помогал иркутским хирургам осваивать новую технику, сравнил ее с миноискателем:

– Хирург, как и сапер, не имеет права на ошибку. Чтобы определить зону мозга, которую нельзя удалять, и применяется интраоперационный нейромониторинг. Новый аппарат прост в использовании, чтобы его освоить, нейрофизиологу понадобится две – три недели.

В России технология внедряется уже пять лет, сейчас в стране работает 25 таких аппаратов, три из них в Иркутске – в ИОКБ, Областном онкологическом диспансере и в Иркутском научном центре травматологии и хирургии.

Иркутская областная клиническая больница планирует в этом году приобрести аппарат последнего поколения. Его можно использовать не только при операциях на головном, спинном мозге и периферических нервах, но и на крупных сосудах – сонных артериях, аорте, при проведении ортопедических операций.

По инф. Телеинформа

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