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В новый дачный сезон – с новой теплицей
|Анна Сергеевна Степанова
|29 Марта 2018 г.
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Скоро Чистый четверг, и меня, как и многих других россиян, ожидает генеральная уборка, незаменимую помощь в которой окажет «Класс-Маркет». Об этой сети супермаркетов я узнала два года назад. Тогда внучка моей хорошей подруги, отличная хозяйка, у которой дома всё просто блестит, пошла в «Класс-Маркет», купить чистящее средство, стиральный порошок и ещё кое-что по части чистоты – и выиграла новенький автомобиль! Не верите? Можете убедиться сами – ведь сеть супермаркетов «Класс-Маркет» прямо сейчас проводит очередную акцию с хорошим названием «Урожайная».
Лично мне, пенсионерке, которая проводит много времени на даче, очень бы пригодился главный приз – теплица «Сота Практик». У некоторых моих соседей по садоводству есть такие – не нахвалятся! Она просторная, крепкая и очень долговечная: говорят, это потому, что сделана из оцинкованных труб и немецкого поликарбоната класса «Премиум». Ещё у неё большие форточки для полноценного проветривания и широкие двери, в которые можно пройти даже с носилками или тележкой – а ветрозащитная пластина на дверях препятствует сквознякам и помогает дольше сохранять тепло. Причём эта замечательная теплица – далеко не единственный приз. Продавцы «Класс-Маркет» рассказывают, что другие победители получат мотокультиватор, садовую тачку и еще полтора десятка других подарков: это и насос для бассейнов, и шланг для воды, и садово-огородный набор и наборы дачной пластиковой посуды, и многое другое.
А всё, что для этого нужно – совершить в одном из магазинов «Класс-Маркет» покупку на сумму 500 рублей. И поверьте – делать там покупки хорошо и без всяких акций. Лично я, например, уже два года являюсь почётным покупателем этого магазина. У меня даже есть своя карта пенсионера, и я за это время не пропустила ни одного 15 числа! Знаете почему? Потому что именно 15 числа каждого месяца у них скидка на весь ассортимент 15%. Действительно на весь, без всяких там ограничений. А ассортимент у них очень хороший. Здесь есть всё: и порошки, и шампуни, и кремы, и зубные пасты, и вёдра, и тряпки, и швабры. И ещё несколько тысяч наименований товаров – и бытовая химия, и косметика с парфюмерией! Такого широкого выбора как тут, не найти больше нигде в Иркутске.
Но что мне особенно нравится в «Класс-Маркет» – так это особая, экологически чистая продукция, сделанная в Японии, Корее и Германии. Раньше я даже не знала, что такая вообще бывает. Спасибо здешним продавцам-консультантам! Очень милые, приятные девушки, которые замечательно разбираются во всём, что связано с чистотой – говорят, их этому очень серьёзно обучают. Слышала, например, как они подробно объясняли одной из покупательниц, как вывести винное пятно с шёлкового платья, и порекомендовали для этого специальное средство – и сама, как говорится, намотала на ус. А поговорив со мной и узнав, что у меня есть маленькие внуки, девушки посоветовали японское моющее средство для посуды. Купила и ни разу не пожалела: благодаря полному отсутствию вредных химикатов им можно мыть не только тарелки-кастрюли, но и фрукты-овощи. И хватает его надолго, гораздо дольше, чем обычных «посудомоев»!
Также мне очень нравятся товары от «Хенкель»: это и замечательные стиральные порошки «Persil» и «Losk», и чистящий порошок – без него во время уборки просто как без рук! И это тем более кстати, что по условиям акции, в общем чеке на 500 рублей должен присутствовать хотя бы один товар от «Хенкель» (все они помечены на прилавках специальными ярлычками, что очень и очень удобно).
В общем, дорогие хозяйки, я вам очень рекомендую принять участие в этой акции, пока она не закончилась. И, если у вас есть пенсионное удостоверение, возьмите его с собой в «Класс-Маркет» – сразу получите для себя карту пенсионера, по которой можно получать скидку в 9%.
Внимание!
1. Акция «Урожайная» проводится с 15 февраля по 15 апреля 2018 года. Чтобы принять в ней участие, нужно совершить покупки на сумму 500 рублей, и хотя бы один товар в чеке должен быть от компании «Хенкель», которая оказывает поддержку в проведении акции.
2. Результаты акции будут озвучены на радиостанции «Радио Дача» – их многократно повторят в течение всего дня 21 апреля. Кроме того, с результатами можно будет ознакомиться на страничках «Класс-Маркет» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстраграм». Также победителям позвонят и пригласят прийти в офис по адресу: г. Иркутск, ул. Чудотворская, 1/1. При себе будет необходимо иметь основную часть купона, кассовый чек и паспорт (или документ, заменяющий его).
Спешите принять участие в акции! Для того чтобы выиграть теплицу, мотокультиватор и другие призы, нужно прийти в один из магазинов сети «Класс-Маркет», адреса которых мы приводим ниже:
1. Дыбовского, 8/8
2. Ершовский микрорайон, 180
3. Железнодорожная 2-я, 30
4. Лермонтова, 65
5. Летописца Нита Романова, 3 ЖК «Эволюция»
6. Лыткина, 2Г
7. Лыткина, 31
8. Маршала Жукова проспект, 4/1
9. Новаторов, 23
10. Октябрьской Революции, 1 к2/23 – 22 павильон
11. Приморский микрорайон, 15
12. Розы Люксембург, 217а
13. Терешковой, 21
14. Юбилейный микрорайон, 42
15. Юбилейный микрорайон, 63
16. Юрия Тена, 21 ЖК Союз
17. п. Молодёжный (Иркутский район), Солнечная, 2
18.п. Маркова (Иркутский район), Берёзовый микрорайон, 6
19. с. Хомутово (Иркутский район), Колхозная, 135/2
20. г. Ангарск (Ангарский городской округ), 22-й микрорайон, 13
21. г. Ангарск (Ангарский городской округ), 73-й квартал, 7
22. п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 50/Б
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