В новый дачный сезон – с новой теплицей

Скоро Чистый четверг, и меня, как и многих других россиян, ожидает генеральная уборка, незаменимую помощь в которой окажет «Класс-Маркет». Об этой сети супермаркетов я узнала два года назад. Тогда внучка моей хорошей подруги, отличная хозяйка, у которой дома всё просто блестит, пошла в «Класс-Маркет», купить чистящее средство, стиральный порошок и ещё кое-что по части чистоты – и выиграла новенький автомобиль! Не верите? Можете убедиться сами – ведь сеть супермаркетов «Класс-Маркет» прямо сейчас проводит очередную акцию с хорошим названием «Урожайная».

Лично мне, пенсионерке, которая проводит много времени на даче, очень бы пригодился главный приз – теплица «Сота Практик». У некоторых моих соседей по садоводству есть такие – не нахвалятся! Она просторная, крепкая и очень долговечная: говорят, это потому, что сделана из оцинкованных труб и немецкого поликарбоната класса «Премиум». Ещё у неё большие форточки для полноценного проветривания и широкие двери, в которые можно пройти даже с носилками или тележкой – а ветрозащитная пластина на дверях препятствует сквознякам и помогает дольше сохранять тепло. Причём эта замечательная теплица – далеко не единственный приз. Продавцы «Класс-Маркет» рассказывают, что другие победители получат мотокультиватор, садовую тачку и еще полтора десятка других подарков: это и насос для бассейнов, и шланг для воды, и садово-огородный набор и наборы дачной пластиковой посуды, и многое другое.

А всё, что для этого нужно – совершить в одном из магазинов «Класс-Маркет» покупку на сумму 500 рублей. И поверьте – делать там покупки хорошо и без всяких акций. Лично я, например, уже два года являюсь почётным покупателем этого магазина. У меня даже есть своя карта пенсионера, и я за это время не пропустила ни одного 15 числа! Знаете почему? Потому что именно 15 числа каждого месяца у них скидка на весь ассортимент 15%. Действительно на весь, без всяких там ограничений. А ассортимент у них очень хороший. Здесь есть всё: и порошки, и шампуни, и кремы, и зубные пасты, и вёдра, и тряпки, и швабры. И ещё несколько тысяч наименований товаров – и бытовая химия, и косметика с парфюмерией! Такого широкого выбора как тут, не найти больше нигде в Иркутске.

Но что мне особенно нравится в «Класс-Маркет» – так это особая, экологически чистая продукция, сделанная в Японии, Корее и Германии. Раньше я даже не знала, что такая вообще бывает. Спасибо здешним продавцам-консультантам! Очень милые, приятные девушки, которые замечательно разбираются во всём, что связано с чистотой – говорят, их этому очень серьёзно обучают. Слышала, например, как они подробно объясняли одной из покупательниц, как вывести винное пятно с шёлкового платья, и порекомендовали для этого специальное средство – и сама, как говорится, намотала на ус. А поговорив со мной и узнав, что у меня есть маленькие внуки, девушки посоветовали японское моющее средство для посуды. Купила и ни разу не пожалела: благодаря полному отсутствию вредных химикатов им можно мыть не только тарелки-кастрюли, но и фрукты-овощи. И хватает его надолго, гораздо дольше, чем обычных «посудомоев»!

Также мне очень нравятся товары от «Хенкель»: это и замечательные стиральные порошки «Persil» и «Losk», и чистящий порошок – без него во время уборки просто как без рук! И это тем более кстати, что по условиям акции, в общем чеке на 500 рублей должен присутствовать хотя бы один товар от «Хенкель» (все они помечены на прилавках специальными ярлычками, что очень и очень удобно).

В общем, дорогие хозяйки, я вам очень рекомендую принять участие в этой акции, пока она не закончилась. И, если у вас есть пенсионное удостоверение, возьмите его с собой в «Класс-Маркет» – сразу получите для себя карту пенсионера, по которой можно получать скидку в 9%.

Внимание!

1. Акция «Урожайная» проводится с 15 февраля по 15 апреля 2018 года. Чтобы принять в ней участие, нужно совершить покупки на сумму 500 рублей, и хотя бы один товар в чеке должен быть от компании «Хенкель», которая оказывает поддержку в проведении акции.

2. Результаты акции будут озвучены на радиостанции «Радио Дача» – их многократно повторят в течение всего дня 21 апреля. Кроме того, с результатами можно будет ознакомиться на страничках «Класс-Маркет» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстраграм». Также победителям позвонят и пригласят прийти в офис по адресу: г. Иркутск, ул. Чудотворская, 1/1. При себе будет необходимо иметь основную часть купона, кассовый чек и паспорт (или документ, заменяющий его).

Спешите принять участие в акции! Для того чтобы выиграть теплицу, мотокультиватор и другие призы, нужно прийти в один из магазинов сети «Класс-Маркет», адреса которых мы приводим ниже:

1.​ Дыбовского, 8/8

2.​ Ершовский микрорайон, 180

3.​ Железнодорожная 2-я, 30

4.​ Лермонтова, 65

5.​ Летописца Нита Романова, 3 ЖК «Эволюция»

6.​ Лыткина, 2Г

7.​ Лыткина, 31

8.​ Маршала Жукова проспект, 4/1

9.​ Новаторов, 23

10.​ Октябрьской Революции, 1 к2/23 – 22 павильон

11.​ Приморский микрорайон, 15

12.​ Розы Люксембург, 217а

13.​ Терешковой, 21

14.​ Юбилейный микрорайон, 42

15.​ Юбилейный микрорайон, 63

16.​ Юрия Тена, 21 ЖК Союз

17.​ п. Молодёжный (Иркутский район), Солнечная, 2

18.​п. Маркова (Иркутский район), Берёзовый микрорайон, 6

19.​ с. Хомутово (Иркутский район), Колхозная, 135/2

20.​ г. Ангарск (Ангарский городской округ), 22-й микрорайон, 13

21.​ г. Ангарск (Ангарский городской округ), 73-й квартал, 7

22.​ п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 50/Б

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