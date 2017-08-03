В новых квартирах

Погорельцы Бубновки начали переезжать в новые квартиры. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заявил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с заместителем председателя правительства области Русланом Болотовым, начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске.

По словам Владимира Родионова, правительством области проводятся мероприятия по оказанию материальной и финансовой помощи населению, пострадавшему в связи с чрезвычайными ситуациями, возникшими на территории Иркутской области в апреле и мае 2017 года.

12 июля выдана первая партия свидетельств на получение единовременных денежных выплат 32 семьям, уже заключены десять договоров купли-продажи и предоставлены для регистрации жилых помещений на сумму 14,5 млн руб. В настоящее время одна семья переехала в новую квартиру. Работа по сбору документов для получения единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений продолжается. На обеспечение погорельцев жильём из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.

– Первая партия сертификатов выдана, почти все выплаты произведены, но до сих пор федерацией не определён порядок передачи средств на оставшиеся сертификаты. В начале июля заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак личным поручением определил десятидневный срок, на согласование документа, на сегодняшний день прошло уже 25 суток. Минстроем Иркутской области этот порядок был согласован за один день. Документ до сих пор не подписан в Министерстве финансов РФ. Причина – цена квадратного метра и площадь предоставляемых помещений. Мы говорим, что всё должно быть прописано в рамках порядка выдачи компенсаций, который будет действовать при закрытии Бубновки, права всех переселяемых жителей должны быть соблюдены, – проинформировал Руслан Болотов Игоря Киржакова.

Зампред регионального правительства отметил, что в настоящее время исполняющий обязанности губернатора, председатель правительства области Александр Битаров подписал письмо на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой в ближайшее время разрешить эту ситуацию.

Владимир Родионов отметил, что во время пожаров весной текущего года в пяти населённых пунктах Иркутской области было уничтожено 76 жилых домов и повреждён один дом в Саянске. Там проживало 425 человек, из них 100 детей.

Из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий правительству области выделено около 50 млн рублей. На основании представленных документов признаны пострадавшими 372 гражданина. Им произведены выплаты – единовременная материальная помощь по 10 тыс. руб. на общую сумму 3 млн 720 тыс. рублей, и 372 граждан получили финансовую помощь в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости по 100 тыс. рублей на общую сумму 37, 2 млн рублей.

В настоящее время полностью восстановлен повреждённый огнём многоквартирный жилой дом в Саянске, жильём обеспечены тридцать три семьи. Правительством Иркутской области подготовлены документы для перечисления Минфином России единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости 53 гражданам в Саянске на общую сумму 530 тыс. рублей.

Из областной казны всего осуществлены выплаты 417 пострадавшим на сумму 30 млн 930 тыс. рублей.

Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства области Светлана Свиркина, пострадавшим гражданам, чтобы облегчить поиск подходящих жилых помещений, был предоставлен список из более 400 квартир и домов, в различных населённых пунктах Иркутской области, что намного превышает необходимое количество требуемого жилья и облегчает выбор для переселения.