В комфорте и безопасности

Ремонт школ, детских садов и организаций дополнительного образования проводится в Иркутске за счёт бюджета города и средств проекта «Народные инициативы». На эти цели выделено около 500 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2015 году. Об этом на депутатских слушаниях сообщил начальник департамента образования администрации города Александр Костин.

Капитальный ремонт запланирован в семи организациях, из которых три являются переходящими с 2016 года, и ещё в трёх объектах работы продолжатся в 2018 году. Также в этом году в 16 детсадах и школах выполняются работы капитального характера, текущий ремонт проводится в 67 объектах.

– Кроме того, в 70 дошкольных организациях запланированы работы по ремонту и устройству новых теневых навесов. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены установка пандусов и ремонт помещений в 12 школах и детсадах. Данные работы не мешают образовательному процессу. 1 сентября все организации начали работу. Обеспечение безопасности и комфорта детей является приоритетным направлением деятельности администрации, – пояснил Александр Костин.

В рамках проекта «Народные инициативы» установлены игровые комплексы на территории детсада № 28. Также планируется ремонт баскетбольно-волейбольной площадки школы № 14 и помещений лыжной базы школы № 20, обустройство футбольного поля для школы № 6 и детской спортивной площадки в Доме детского творчества № 5, установка тренировочной площадки и поля для мини-футбола в школе № 80.

Председатель думы Иркутска Ирина Ежова добавила, что тема ремонта образовательных организаций обсуждается не реже, чем раз в полгода.

– Город отвечает не только за качество и комфорт образовательного процесса, но и за его безопасность. Выработка приоритетных направлений по работе с этими объектами позволила предусмотреть в этом году в два раза больше средств, чем два года назад, и начать адаптировать их для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты отметили, что при определении приоритетности оценивать ситуацию нужно в целом по городу, а не в каждом отдельно взятом избирательном округе, – сообщила Ирина Ежова.