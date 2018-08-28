В Иркутской области выдается все больше кредитов от Сбербанка

Жители Иркутской области в январе-июле 2018 года оформили в Сбербанке свыше 69 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 16,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объемы кредитования физлиц на потребительские цели выросли почти на 60%, сообщает пресс-служба банка.

– В августе Сбербанк запустил традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предлагаемые банком новые условия кредитования призваны поддержать высокий потребительский спрос среди наших клиентов, а также расширить влияние банка на рынке и сделать более доступными кредиты для заемщиков, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке, – комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Напомним, с 1 августа 2018 года Сбербанк объявил осеннюю акцию по потребительским кредитам. Снижение ставок составило 0,2-1,2 п.п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. Минимальная ставка в рамках акции – 11,7 %. Срок действия акции – с 1 августа по 14 октября 2018 года. Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты».

По инф. Телеинформа

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