ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Иркутской области разыскивают пенсионера Дмитрия Замятина
По инф. Телеинформа   
04 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

hands 66

В Нижнеилимском районе в начале июля 2018 года без вести пропал 81-летний Дмитрий Замятин. Пенсионер выехал из поселка Речушка в лесной массив в район реки Мамырка и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина ежегодно на несколько дней выбирался в лес для сбора дикоросов, но в этот раз в назначенное время не вернулся, и сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Приметы:

  • На вид 80 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы седые, имеется залысина, глаза голубые.
  • Особые приметы: нет зубов (носит съемные протезы).
  • Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные брюки, рубашку в черно-белую клетку и резиновые сапоги темного цвета.

Координаты:

  • Лиц, располагающих сведениями о месте нахождения Дмитрия Замятина, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (39566) 3-02-03 или 8 (3952) 21-64-64.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске