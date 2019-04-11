В Иркутской области – противопожарный режим

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности постановлением регионального правительства в южных районах области, в том числе Иркутске с 10 апреля по 15 июня введён особый противопожарный режим.

Администрацией Иркутска совместно с сотрудниками полиции, МЧС, МКУ «Безопасный город» и волонтёрами создано более 100 патрульных групп, которые ежедневно будут патрулировать территорию Иркутска и городские леса на предмет соблюдения требований противопожарного режима и обнаружения возгораний. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Подробнее с требованиями и ограничениями особого противопожарного режима можно ознакомиться на сайте управления МЧС России по Иркутской области.

В южных и центральных районах Иркутской области с 10 апреля также действует особый противопожарный режим. Профилактические работы по отжигу сухой прошлогодней растительности на этой территории завершились 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пока что особый противопожарный режим не распространяется на территории муниципальных образований Бодайбинского района и Бодайбо, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Жигаловского, Усть-Кутского, Усть-Илимского районов и Усть-Илимска, а также Братска и Братского района.

С нарастающим итогом на территории Иркутской области проведены плановые отжиги сухой растительности на площади 2802,47 га. На сегодняшний день профилактические отжиги запланированы на площади около 2 тысяч га.

– С 10 апреля все огневые работы на территории действия особого противопожарного режима находятся под строгим запретом, – говорят в ГУ МЧС. – Палы травы рассматриваются в качестве пожаров, которые влекут административную ответственность, а в установлении виновных лиц задействуются сотрудники надзорных органов.

В условиях особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, за исключением помещений, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожароопасности. Организаторам мероприятий и палаточных лагерей необходимо не менее чем за три рабочих дня уведомить в письменной форме министерство лесного комплекса Иркутской области и органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований о месте и сроках проведения мероприятия.

У домовладельцев на приусадебных и дачных участках обязательно наличие ёмкости с водой не менее 20 литров.

Администрация Иркутска призывает жителей города соблюдать правила пожарной безопасности и установленные требования в рамках особого противопожарного режима. В случае обнаружения возгорания звонить «101» или «112».

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