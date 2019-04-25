В Иркутской области планируют сделать перерасчет почти 90 тысяч пенсий

К маю пересчитают пенсии почти 90 тысячам неработающих пенсионеров Иркутской области. Об этом рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области Надежа Козлова на пресс-конференции, которая состоялась 24 апреля.

С принятием изменений в федеральные законы о соцпомощи и прожиточном минимуме изменился и порядок установления социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Раньше соцдоплату пенсионеры получали для того, чтобы размер пенсии не был ниже уровня прожиточного минимума. Соответственно, сумма доплаты варьировалась от суммы пенсии. Когда составные части пенсии проиндексировали в начале этого года, многие даже не заметили разницы, потому что рост основной части пенсии привел к тому, что урезали соцдоплату.

Теперь порядок изменился.

– Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии, – подчеркнули в ведомстве.

К маю неработающие пенсионеры, которые получали социальные доплаты по старому алгоритму, получат перерасчет пенсий. Его в Пенсионном фонде сделают автоматически, поэтому обращаться с заявлениями в ведомство нет необходимости.

Тех, кому пенсия назначена с 1 января 2019 года, эти нововведения не коснутся. Новый порядок начисления доплат уже заложен в их пенсии.

По инф. Телеинформа

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