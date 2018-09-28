В Иркутской области определили самого продвинутого пользователя ПК среди пенсионеров

Определены победители первого областного конкурса по компьютерной грамотности среди пожилых людей и инвалидов. Первое место занял Алексей Тухалов из дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

Как сообщает пресс-служба регправительства, конкурс прошел на базе Иркутского реабилитационного техникума. Он был приурочен ко Дню пожилых людей, организован министерством социального развития, опеки и попечительства региона и проводился впервые. Всего участие в состязаниях приняли 33 человека из 10 стационарных учреждений. П

ервый этап проходил на базе учреждений. Конкурсанты демонстрировали знания и умения в области компьютерной грамотности, готовили презентации на темы: «Мое хобби», «Наше учреждение», «Поздравление с днем пожилого человека». В финал вышли шесть человек. В финале второе место занял Максим Рябенко из Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, третье – Любовь Тонкошкурова из Марковского геронтологического центра.

Победители и участники были отмечены дипломами и ценными подарками.

По инф. Телеинформа

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