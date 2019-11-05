В Иркутской области началась «Неделя сбережений» от Сбербанка

В Иркутской области начались мероприятия Всероссийской недели сбережений от Сбербанка. Акция, направленная на развитие финансовой грамотности населения, проходит в период с 31 октября по 14 ноября по инициативе министерства финансов РФ.

Как сообщает пресс-служба банка, Сбербанк участвует в мероприятии на протяжении пяти лет, по итогам 2018 года был отмечен Минфином за особый вклад в реализацию национальной стратегии финансовой грамотности населения. Весной 2018 года в России о Неделях финансовой грамотности для детей и молодежи благодаря Сбербанку узнали более 2,5 миллионов человек. Новый этап просветительской работы предполагает курс по финансовой грамотности, рассчитанный на людей активного возраста.

– Неделя сбережений 2019 продолжает образовательные традиции, но на этот раз спикеры от Байкальского банка больше внимания уделят в первую очередь цифровой финансовой грамотности, сделают акцент продвижения актуальных знаний на людей так называемого активного возраста – на молодежь, работающих граждан, пенсионеров. Мир стремительно меняется, цифровизация входит во все сферы жизни и люди должны уметь безопасно взаимодействовать с разными онлайн-сервисами оплаты, правильно распоряжаться своими персональными данными. Наша задача – делиться своими знаниями, помогать населению в развитии финансовых и цифровых навыках, – рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин.

Мероприятия различного формата запланированы во всех четырех регионах Байкальского банка – в Забайкалье уже состоялись лекции по теме «Простые правила безопасности» в Транспортном техникуме и СОШ №1 Читы. В Иркутской области старт познавательных лекций об основах финансовой безопасности, управлении личным бюджетом и личном финансовом планировании был дан в Усолье-Сибирском. Здесь 1 ноября состоялся первый молодежный форум с участием старшеклассников и студентов города. Инициаторы общественной площадки главной целью общения молодежи Усолья-Сибирского сделали погружение в мир didgital-знаний. Онлайн-урок о цифровой финансовой безопасности от специалистов банка стал одной из главных тем форума.

Аналитик «Центра развития талантов» Байкальского банка Елена Ложенко рассказала усольской молодежи о способах защиты персональных данных, о грамотных способах управления банковскими продуктами, о мерах противодействия мошенникам социальной инженерии.

– Это были новые знания и интересная подача материала на «живых» примерах» – именно такими впечатлениями от работы площадки Сбербанка делились участники форума. Подобные актуальные диалоги с представителями крупных структур, имеющих богатый практический опыт взаимодействиями с новыми технологиями, сервисами и инструментами очень обогащают наше поколение. Одаренная молодежь, а здесь были собраны именно активные, наиболее заточенные на получение новых знаний, молодые усольчане, сегодня нуждаются в таком общении с практиками didgital-направлений, – отметил председатель молодежного парламента Усолья-Сибирского Анфим Баевский.

Мероприятия недели сбережений состоятся в ново-ленинском Доме для престарелых и инвалидов (Иркутск), в Марковском геронтологическом центре (Иркутский район), в одном из отделений Пенсионного фонда Иркутска, пройдут и тематические экскурсии в музее Байкальского банка.

По инф. Телеинформа

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