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В Иркутском зоосаде 2 февраля пройдет праздничный «День Ежа»
По инф. Телеинформа   
30 Января 2020 г.
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В Иркутском зоосаде 2 февраля пройдет праздничный «День Ежа»

Иркутский зоосад 2 февраля приглашает жителей и гостей областного центра на праздник «День Ежа».

В Иркутском зоосаде 2 февраля пройдет праздничный «День Ежа»

Отмечается, что ежик, живущий в зверинце, ежегодно предсказывает время наступления долгожданного тепла. Кроме этого, гостей ждут викторина, увлекательный квест и мастер-класс по изготовлению сувенирной фигурки ежа.

– Еще в Древнем Риме эта дата была избрана для наблюдения за маленькими колючими недотрогами: по их поведению люди определяли, насколько затянется морозное время года. Если разбуженный ежик выходил из своего убежища, то считалось, что весна придет скоро и будет теплой. Оставшийся в норке зверек предвещал долгую зиму, – рассказывают в Иркутском зоосаде.

Программа праздника:

  • 13:00 – викторина.
    13:30 – мастер-класс «Колючий друг».
    14:00 – гадание на весну.
    14:30 – квест «В поисках ежика».

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ). Телефон Иркутского зоосада: 8 (3952) 66-46-39.

По инф. Телеинформа

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