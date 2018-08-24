В Иркутске задержали мошенниц-гадалок, обманывавших пенсионерок

В Братске полицейские задержали двух мошенниц из Красноярского края, которые прикинулись гадалками и похитили у двух пенсионерок деньги и золотые украшения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 80-летнюю жительницу Центрального района Братска мошенницы встретили возле дома и под предлогом оказания помощи проникли в ее квартиру. Там гостьи сообщили женщине, что на нее якобы наведена порча, которую необходимо снять. Для совершения обряда требовалось передать деньги, золото и прочие ценности. Завладев имуществом, мошенницы скрылись в неизвестном направлении.

Перед этим злоумышленницы с таким же предложением обратились к 78-летней жительнице Братска. Доверчивая пенсионерка впустила мошенниц в свою квартиру, где для «очищения» передала пачку денег, из которой проводившая ритуал незнакомка изъяла и спрятала часть купюр. Общий ущерб от магического сеанса составил 35 тысяч рублей.

Согласно полученным описаниям, полицией составлена ориентировка для поимки предполагаемых мошенниц. В результате подозреваемые были обнаружены на съемной квартире и доставлены в отдел уголовного розыска, а часть похищенного имущества изъята.

Установлено, что 49- и 46-летняя женщины прибыли в Братск из Красноярского края, где ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничества и незаконные операции с наркотическими средствами. Сейчас в отношении них также возбуждено уголовное дело. Полицейские не исключают причастность женщин к аналогичным преступлениям на территории Приангарья и других регионов Сибири.

По инф. Телеинформа

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