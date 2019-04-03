В Иркутске собирают деньги на создание контейнеров для сбора вещей на нужды благотворительности

Со 2 апреля по 16 мая благотворительный магазин запускает краудфандинговую кампанию по сбору средств на изготовление новых «Вторникбоксов» на площадке Planeta.ru.

Каждый, кто поддержит кампанию, сможет сам выбрать подарок от партнеров магазина «Вторник», сообщают организаторы.

– Многие иркутяне часто сталкиваются с проблемой, когда шкаф переполнен хорошими вещами, которые они уже не носят, а выбросить жалко. Наверняка, где-то есть люди с низким достатком, которым эти вещи нужнее, но где искать этих людей? Как передать? – пишут авторы пресс-релиза. – Вот уже два года в иркутских супермаркетах установлены «Вторникбоксы», которые помогают эту проблему решить, и вскоре таких контейнеров станет больше.

Справка:

Planeta.ru – это интернет-платформа для коллективного финансирования проектов. Общее количество собранных денег на этой платформе – более миллиарда рублей. 18% проектов на Planeta.ru – общественные, 14% – благотворительные.

Благотворительный магазин «Вторник» – социальное предприятие, объединившее в себе заботу об экологии, благотворительность и бизнес. За 2 года работы магазина было собрано более 150 тонны одежды, 5% которой продано в магазинах «Вторник», а 95% передано в благотворительные организации города и области для помощи нуждающимся.

Часть прибыли от проданной одежды направляется на поддержку проектов фонда «Дети Байкала», других благотворительных организаций и экоинициатив.

По инф. Телеинформа

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