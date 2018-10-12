В Иркутске прошел турнир памяти Константина Вырупаева

В Иркутске прошёл XIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, почётного гражданина Иркутска Константина Вырупаева.

На соревнования в столицу Прибайкалья приехал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, президент общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» Михаил Мамиашвили и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Шумаков.

Глава Иркутска Дмитрий Бердников поприветствовал спортсменов.

– Рад поздравить вас с открытием традиционного турнира по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева, имя которого известно далеко за пределами Иркутска. Этим турниром мы отдаём дань памяти нашему титулованному земляку и продолжаем традиции, заложенные Вырупаевым, – отметил Дмитрий Бердников. – Каждый год турнир собирает сильнейших борцов греко-римского стиля из России и ближнего зарубежья. Убеждён, что и в этом году турнир станет запоминающимся событием в спортивной жизни Иркутска. Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы!

В день открытия Всероссийского турнира было подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией Иркутска и общественной организацией «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы».

Соревнования проходили в Иркутске 6–7 октября. За звание победителя сразились более ста сильнейших борцов из Уральского и Сибирского федеральных округов, Иркутской области, а также Таджикистана. Спортсменам, занявшим первое место, присвоено звание мастера спорта России.

Напомним, турнир проводит общественная организация «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» при поддержке мэра Иркутска, министерства спорта Иркутской области. Соревнования проходят с 1990 года, в 2005 году они получили статус международных.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ