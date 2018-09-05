В Иркутске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Митинг против повышения пенсионного возраста провела КПРФ 4 сентября в Иркутске. Мероприятие состоялось возле памятника Ленину и было рассчитано на полтора часа, но протестующие уложились в час. По словам представителей правоохранительных органов, на участие в акции были заявлены 150 человек.

Кроме коммунистов к протесту присоединились Всероссийский женский союз «Надежда России», горно-металлургический профсоюз России, ВКПБ, Российское социалистическое движение.

Акция началась с выступления народного артиста России Василия Овсянникова, он же развлекал участников мероприятия во время «музыкальной паузы». По площади разносились «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!», «Служить России», «День Победы». Певец восклицал: «Слава российской армии! Слава русскому народу!», вселяя дух уверенности в участников.

Первый секретарь горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания и вновь кандидат на парламентское кресло Ольга Носенко напомнила, что это «митинг против антинародного и людоедского закона».

- Мы в течение двух месяцев в Иркутске и по области проводим серию митингов протеста против этой людоедской реформы. Я хочу, чтобы вы все не называли этот закон реформой. Это разрушение тех устоев, того социалистического общества, наследства, которые оставила нам советская власть. И не случайно мы проводим митинг у памятника Ленину – вождю мирового пролетариата. Слушайте коммунистов до революции, и тогда все будет нормально! С этой людоедской реформой, с этим законом, который принят в первом чтении, каждая женщина, которая не получит пенсию в течение этих лет, потеряет до 1,3 млн рублей, а мужчина – почти 900 тысяч, - заявила коммунист.

Она напомнила, что не так давно со своим телеобращением к населению страны выступил гарант Конституции – президент России Владимир Путин, - и ей было стыдно слушать, как он «убаюкивал, уговаривал, что это необходимая мера». По ее словам, 90% населения не поддерживают повышение возраста выхода на пенсию.

- Почему мы даем возможность власти снова своими руками залезать в наши карманы? Правительство во главе с Дмитрием Медведевым – это жулики и воры, они в очередной раз залезли бессовестно в наши карманы. И я уверена, что это не последняя мера, которая унижает наш народ, ворует у него. 9 сентября будут выборы в Законодательное собрание, приводите своих близких, родных, друзей. Ни одного голоса «Единой России»! Я призываю всех за отставку правительства России, за роспуск Государственной Думы!, - кричала в толпу Ольга Носенко.

Она назвала инициативу российского правительства пенсионным геноцидом и попросила не допустить олигархов-единороссов к власти, опять повторив: «Ни одного голоса «Единой России»!».

Молодой ведущий, периодически срывая голос, громко скандировал: «Мы, коммунисты, знаем, как управлять государством! Мы в состоянии вывести страну из кризиса и вернуть народное социалистическое государство! Давайте менять правительство жуликов и воров!». «Давайте!», крикнул кто-то из толпы.

Председатель регионального отделения общественного движения «Русский лад», кандидат в депутаты Законодательного собрания Андрей Маслов заявил, что население возмущено антинародной, кощунственной, бесчеловечной пенсионной реформой. Он назвал подачкой предложение главы государства понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет.

- Пенсионный возраст нельзя поднимать ни на один день, ни на одну минуту, ни на один месяц! Пенсию нужно как минимум поднять до 30 тыс. рублей! - заявил Андре Маслов, «припомнив» власти повышение цен на топливо, НДС, продовольствие.

По его словам, выборы идут крайне «грязно». «Единая Россия» задействовала партии-спойлеры, которые выдвигают кандидатов-двойников. Так, по его словам, именно при содействии партии власти «Родина» выдвинула против кандидата от КПРФ, заместителя председателя регионального правительства Виктора Кондрашова (округ № 5) его полного тезку, пенсионера из Красноярского края.

- Это сделано для того, чтобы отнять голоса у главного кандидата, - заявил председатель регионального отделения общественного движения «Русский лад».

Стоит отметить, что по этому округу «Единая Россия» выдвинула вице-спикера Заксобрания Андрея Лабыгина. При этом здесь же в качестве самовыдвиженца в выборах участвует человек с похожим именем - Александр Лобыгин.

Андрей Маслов призвал всех 9 сентября внимательно смотреть в бюллетень и проголосовать за Виктора Кондрашова из Иркутска.

Кандидат в депутаты областного парламента по округу № 4 Антон Романов, к слову, бывший член «Единой России», занимавший кресло в Госдуме, явно чувствующий неприязнь к олигархам, заявил, что пенсионная реформа проводится в их пользу.

- Главная наша задача – вернуть советским людям, пенсионерам, детям войны, рабочим, крестьянам и труженикам то, что построено, создано поколениями советских людей. По-другому мы их не образумим (власть, олигархат - прим. ред.). Для этого нужно сломать монополию на власть, которая сегодня принадлежит «Единой России». Нужно вернуть власть народу! – добавил экс-депутат.

По его словам, от президента ждали другого выступления.

- Он должен был сказать: «Олигархи и крупные чиновники требуют повышения пенсионного возраста, они хотят забрать деньги на развитие страны у самого незащищенного слоя населения – у пенсионеров – для того, чтобы исправить ошибки действующего правительства, которое завело экономику в тупик», - сказал Антон Романов.

Далее последовал воображаемый диалог между ним и президентом, где он задает главе государства множество вопросов. Кандидат от КПРФ посоветовал Владимиру Путину разобраться для начала с миллиардерами.

- Почему у полковника полиции дома полторы тонны денег? Надо потрясти их немножко, и денег на пенсию хватит. Мы ждали, что он (президент – прим. ред.) встанет на сторону народа, а он встал на сторону олигархов, врагов народа. Чтобы разрушить монополию на власть, надо победить на выборах 9 сентября! Никто не должен оставаться дома! Ни одного голоса «Единой России»! Мы победим! – кричал Антон Романов в микрофон.

«Иркутский» Виктор Кондрашов, выступая перед митингующими, заявил, что «партия, которая дискредитировала себя такими закона, не имеет права быть в нашем Законодательном собрании».

- Мы принимаем все меры, чтобы каждым голосом, каждым депутатским местом освободить место в парламенте для тех, кто служит народу на самом деле, а не для тех, кто работает за плату и пишет, что они люди, «которые работают». Они не работают, они паразитируют на том, что делает обычный рабочий класс. Они используют иезуитские и изощренные способы различных инсинуаций, делают по два депутата, чтобы люди запутались. Используют в своих целях СМИ и распространяют литературу, порочащую нас, - сказал заместитель председателя правительства.

Он призвал всех сделать правильный выбор 9 сентября.

- Я всегда был и есть за Иркутск и готов за него всегда отдать свою жизнь, здоровье, свободное время, я буду работать для него всегда, как только будут позволять силы, - добавил Виктор Кондрашов.

Перед митингующими также выступил, как его представили, народный поэт Сергей Борискин. Он зачитал свое стихотворение, дышащее пессимизмом и с первых строк вгоняющее в отчаяние.

… Легенды отчизны, друзья-ветераны,

Правительство заманило вас в капканы,

Пусть сыр в мышеловке подвешен на нить,

До пенсии многим уже не дожить…

В конце митинг ведущий огласил резолюцию. В ней, в частности, от президента Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина требовали отказаться от инициативы повышения пенсионного возраста и снять законопроект с рассмотрения. Требовали распустить Госдуму, предавшую интересы избирателей, и назначить досрочные выборы, отправить в отставку Дмитрия Медведева вместе со всем правительством.

Кроме того, митингующие требовали провести государственный референдум по поводу пенсионной реформы. Еще один пункт в резолюции - призвать жителей Иркутской области избрать в Заксобрание кандидатов от КПРФ. Ольга Носенко предупредила, что 22 сентября в Иркутске состоится очередной митинг.

Напомним, 19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин.

По инф. Телеинформа

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