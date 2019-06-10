В Иркутске появится первый в Сибири памятник купцу Михаилу Бутину

В Иркутске 12 июня при поддержке Ассоциации "Байкальская Виза" пройдет официальное открытие памятника Михаилу Бутину - нерчинскому купцу, меценату и золотопромышленнику, внесшему большой вклад в развитие Иркутска.

Гостей мероприятия ждет развлекательная программа, танцы, конкурсы и подарки, а также возможность принять участие в фестивале плова "Хлеба и Зрелищ". На фестивале будут представлены 5 видов плова, в том числе и вегетарианский. Кроме того, все желающие смогут попробовать настоящий узбекский чай, приготовленный по старинному рецепту.

КООРДИНАТЫ:

Организаторы мероприятия ждут гостей с 13.00 до 14.30 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 46 (ресторан "Узбекистон").

По инф. Телеинформа

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