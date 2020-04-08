В Иркутске появились «коронавирусные» экипажи «скорой»

На Иркутской станции скорой медицинской помощи сформировано три экипажа для работы в особых условиях оказания экстренной и неотложной помощи людям, которые находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на телеграмм-канале регионального оперштаба.

Автомобили оснащены всем необходимым, в том числе и специальными носилками-боксами, предназначенными для перевозки больных, зараженных опасными инфекциями. Фельдшеры и водители обеспечены средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, респираторами, очками, специальной обувью. Экипажи базируются в трёх округах Иркутска – Ленинском, Свердловском и Правобережном.

За минувшие две недели бригады совершили более 150 выездов. В основном к иркутянам, находящимся на самоизоляции после возвращения из заграничных поездок. Если эпидемическая ситуация ухудшится, количество спецбригад может быть увеличено.

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