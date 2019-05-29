В Иркутске появилась новая «Поляна»

В Иркутске 25 мая появилась «Поляна Сбербанка». В рамках «Зеленого марафона» сотрудники банка высадили на площадке более 120 саженцев, сообщает пресс-служба банка.

Район «Синюшина гора» имеет статус особо охраняемой зоны столицы Приангарья, программа озеленения здесь реализуется не первый год. По рекомендациям дендрологов лесной массив территории нуждается в пополнении соснами, они должны стать опорой для березовой рощи. И именно сосны были высажены экологическим десантом банка. В рождении новой поляны приняли участие сотрудники с семьями.

– Я давно планировала присоединиться к акции, в этом году все получилось, пришли сюда всей семьей. Дети учатся ухаживать за природой, а не уничтожать ее. Мне кажется, что в жизни каждый человек должен посадить хотя бы одно дерево, – говорит клиентский менеджер управления кредитования Иркутского отделения Сбербанка Татьяна Соколова.

Возглавила колонну десанта от Байкальского банка управляющий Иркутским отделением Наталия Цайтлер.

– В этой акции я участвую уже второй год, сегодня со мной рядом младшая дочь и это наш вклад в экологию окружающего мира. Важно детей приобщать к правильному движению на личном примере. Здорово, что в этот день здесь собралось так много людей, в воздухе витает позитивная энергетика. Замечательная акция, мы ее проводим совместно с администрацией Иркутска, с Фондом «Подари планете жизнь», – сказала она

В мероприятии по озеленению «Синюшиной горы» принимали участие многие коллективы организаций и предприятий Иркутска. Каждая эко-команда получила сертификат с утверждением названия и территории произведенной высадки деревьев «Поляна Сбербанка» также получила свое Свидетельство и право на жизнь.

СПРАВКА:

Экологические акции Байкальский банк проводит регулярно. Благодаря «зеленому десанту» в столице Приангарья в предыдущие годы была высажена аллея на Нижней Набережной, посажены новые деревья на острове Юность.

По инф. Телеинформа

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