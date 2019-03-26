В Иркутске покажут уникальные музыкальные инструменты

Редкие и необычные музыкальные инструменты из коллекции Иркутского областного краеведческого музея представят на выставке «Струны, клавиши и не только» в Музейной студии. Эта коллекция насчитывает около 100 предметов. Открытие состоится 29 марта.
На выставке будут представлены струнные, клавишные, ударные, духовые инструменты. Посетители смогут увидеть как светские, так и ритуальные инструменты, в частности, буддийские – трубу ухэр-бурэ, деревянный духовой инструмент бишхур, раковину дункар, звук которой созывает на богослужение в дацане.
В экспозицию также войдут национальные инструменты – русские народные балалайка и домра, монгольская скрипка морин хуур, китайская губная гармоника шэн, звучанием которой наслаждались императоры династии Чжоу две с половиной тысячи лет назад.
Интересна коллекция поддужных колокольчиков конца 19 века Пурехского, Валдайского, Слободского и Павловского заводов из собрания заслуженного художника России Владимира Тетенькина.
На выставке представят европейские классические инструменты, в частности, фортепиано, фисгармонию, скрипку, баритон, тромбон и валторну. Посетители увидят фисгармонии знаменитых фирм «Lyon&Healy» и «Miller», в том числе инструмент известного иркутского фотографа конца 19-начала 20 века Иннокентия Портнягина, а также редкое безфуторное фортепиано фирмы «Mannborg» 1937 года. Особенность его в том, что оно гораздо легче и удобнее классических фортепиано, но при этом не уступает им в звучании. В этом инструменте отсутствует футор – мощный деревянный каркас с перемычками, являющийся основой обычной конструкции пианино.
Любопытным экспонатом выставки является «корабельное» фортепиано середины 19 века фирмы Alph se Blondel из старых поступлений музея. Оно имеет складную конструкцию клавиатуры и пюпитра, а информация о производителе размещена на самой панели складной клавиатуры, где указано не только название фирмы, но также ее адрес и статус изготовителя – официальный поставщик Императорской Академии Музыки, золотая медаль. Блондель был известен не только как производитель, но и как изобретатель. В 1841 году он создал октавный делитель для низких нот, а также увеличенную деку для фортепиано. Инструменты Блонделя удостаивались хороших оценок французских изданий за высокое качество, стойкость к атмосферному воздействию и хорошее звучание.
Кроме того, посетители увидят инструменты из коллекции известного иркутского рок-музыканта и коллекционера Вячеслава Танкина. Особенность этого собрания в том, что в нем хранятся экспонаты, производители которых изготавливали модели для мировых рок-звезд. Так, в коллекции Танкина есть электрогитары американских фирм «Gibson» 1986 года и «Fender» 1979 года выпуска – единственный в России экземпляр. Гитары этих фирм на протяжении десятилетий были излюбленными инструментами рок-музыкантов. К примеру, гитаре Gibson отдал предпочтение фронтмен группы «Black Sabbath» Тони Айомми, а гитарист группы «Pink Floyd» Дэвид Гилмор долгое время играл на гитаре Fender.
Кординаты:
Выставка «Струны, клавиши и не только» будет работать до 11 июля по адресу: ул. Карла Маркса, 13, тел. 200-368. В рамках выставки будет проводиться музейное занятие для детей «Как рождаются звуки» и концертные мероприятия.
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