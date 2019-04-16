В Иркутске открыли отделение милосердия для умственно отсталых детей

Новое отделение милосердия для умственно отсталых детей создали в Иркутском детском доме-интернате №1.

В нем будут находиться 25 детей в возрасте от четырех до 15 лет с тяжелыми неврологическими заболеваниями, глубокой степенью умственной отсталости, сообщает пресс-служба губернатора.

Отделение милосердия посетили глава региона Сергей Левченко, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов. Они осмотрели комнаты, в которых будут жить дети, кабинеты для медицинских процедур, ЛФК и массажа, комнату отдыха и вручили учреждению подарки: игрушки и портативную акустическую систему.

В Иркутском детском доме-интернате №1 первое отделение милосердия для детей, полностью утративших способность к самообслуживанию, открыли в 2016 году. Теперь начинает действовать второе. В него привезут детей, которые имеют самые тяжелые патологии развития, со всей области, из Иркутского областного специализированного дома ребенка №1, Ангарского областного специализированного дома ребенка, Саянского и Братского детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Здесь им будет обеспечен качественный уход.

– Открытие этого отделения знаменует, что еще 25 жителей нашей области получат хорошие условия для жизни. В этом учреждении сконцентрирован уход профессионалов, дети приобретают навыки обычной жизни, и если это возможно, то профессию, – сказал Сергей Левченко.

– Заселение отделения начнется завтра. Пять детей уже прибыли, они находятся в карантинном отделении. Затем привезут остальных. К ним будет приходить педагог, психологи, которые будут заниматься по индивидуальным программам. Полностью набран штат врачей, младший медицинский персонал, санитарки. Это обученный персонал, который может ухаживать за такими детьми. Для 25 детей отделения милосердия штат сотрудников составляет около 50 человек, – сказала директор учреждения Наталья Лебедева.

По инф. Телеинформа

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