В Иркутске начали дезинфицировать трамваи

В Иркутске ведется ежедневная дезинфекция трамваев. По информации директора муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Андрея Маковецкого, все поверхности, которых может касаться человек во время движения транспортного средства, дезинфицируют специальными растворами в соответствии с техническим заданием министерства транспорта России.

Как сообщает пресс-служба мэрии, обработка поручней, сидений, дверей выполняется в трамвайном депо в ночное время.

– Кроме этого, на конечных остановках – Братская, Волжская и Студгородок – проходит дополнительная дезинфекция. Также один раз в неделю производится влажная уборка всего вагона. Такая периодичность связана с особенностями устройства электротранспорта. Подобный перечень предупредительных мер для предотвращения распространения вируса достаточен, передвижение иркутян на трамваях не представляет опасности, – уточнил Андрей Маковецкий.

На заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутска, которое прошло под руководством вице-мэра Иркутска, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова и председателя думы Иркутска, временно исполняющего полномочия главы города Дмитрия Ружникова обсудили график дезинфекции городского транспорта, общественных пространств, остановочных пунктов и подземных переходов. Как доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, обработка общественного транспорта ведется ежедневно, на этой неделе специалисты администрации вместе с представителями Роспотребнадзора проведут рейды по контролю санитарного состояния подвижного состава. Кроме того, будет пересмотрен режим работы общественного транспорта, в связи с уменьшением пассажиропотока сократят количество подвижного состава, выходящего на линии.

Как подчеркнул вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, все городские службы продолжают свою работу.

– С 1 апреля в областном центре стартует месячник по санитарной очистке города. Сегодня комитету городского обустройства следует активизировать работу по приведению в порядок городских улиц, пока поток транспорта на них минимальный. Необходимо с наименьшими неудобствами для жителей привести в нормативное состояние дороги.

Как отметили главы округов, управляющим компаниям города рекомендовано увеличить частоту влажных уборок в подъездах многоквартирных домов.

Внимание уделят и информированию населения. В ближайшие дни по Иркутску будут курсировать два автомобиля, которые с помощью звуковых устройств будут информировать горожан о мерах по профилактике коронавируса и телефонах горячих линий, куда можно обратиться для получения профессиональной консультации по всем вопросам, связанным с вирусной инфекцией.

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По инф. Телеинформа

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