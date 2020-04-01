В Иркутске ищут похитителей кошелька у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают молодого парня и девушку, подозреваемых в хищении кошелька у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Известно, что 26 марта женщина покупала продукты в одном из магазинов, расположенных на улице Лермонтова. В торговом зале она выронила кошелёк с документами и деньгами. Двое посетителей, следовавших за ней, подобрали его, после чего покинули магазин. Действия подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление их личностей.
Полиция просит всех, кто имеет информацию о произошедшем, обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 41-11-64, 21-39-53 или 02 (112 - с мобильного телефона).
Родители осужденных по делу «Сети» попросили отпустить их детей из СИЗО под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Они отправили обращения президенту РФ, в Генпрокурору, Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.
Волна опасений снова охватила Британию: как сообщает газета The Sun, коронавирус нашли у камердинера Её Величества королевы Елизаветы II. Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что заболевший занимал весьма высокую должность и ежедневно контактировал с хозяйкой Букингемского дворца.
В Москве и Подмосковье в ближайшее время запустят систему, позволяющую следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Никаких "бумажек" не будет: население агломерации сможет пользоваться электронными метками. И никаких блокпостов между Москвой и Подмосковьем вопреки слухам не будет: власти соседних регионов продолжат бороться с вирусом сообща.
В Польше во время проведения реставрационных работ в одной из церквей был обнаружен небольшой серебряный саркофаг. Его анализ показал, что он содержит мощи святой Ядвиги Силезской, которые более двух столетий считались пропавшими.
Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом забелели практически все оставшиеся в живых родственники.
На Горьковском автомобильном заводе заявили, что в 2020 году будут восстановлены заброшенные машины из секретного ангара. Найдены прототипы были на территории завода, который находится в Нижнем Новгороде. Отправятся отреставрированные автомобили в музей ГАЗ.
Полиция Новокузнецка завела административное дело против 33-летней местной жительницы за распространение фейковой информации. На своей старание в соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.
Закрытый на карантин город Лландидно на северо-западе Уэльса в Великобритании атаковали дикие козлы. Животные заполонили улицы — они ощипывают растения в садах и клумбах, гуляют, где хотят. Происходит это по всему миру. Например, в Индии на городские магистрали вышли циветты.
64-летний итальянский певец и автор песен Пупо, огромная звезда восьмидесятых, опубликовал видеообращение, в котором благодарит Россию за помощь, оказываемую его стране в это крайне сложное и опасное время. Напомним, Россия отправила в Италию больше десятка самолетов с врачами и медтехникой.
За кашель в общественном месте по предварительному сговору – до двух лет лишения свободы. Производители туалетной бумаги возглавили список «Форбс». Пассажиры автобуса вздохнули спокойно, когда закашлявшийся попутчик объяснил, что у него туберкулёз. Словом, пандемия пандемией, карантин карантином, а День смеха пропустить нельзя. Гость на удалении – Александр Демидов, актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И».
Сотрудники следственного комитета по Москве начали проверять высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на экстремизм. Священнослужитель называл гражданских жен «бесплатными проститутками».
Сбербанк расширяет возможности дистанционного инвестирования. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и стратегии доверительного управления от «Сбербанк Управление Активами».
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