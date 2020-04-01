В Иркутске ищут похитителей кошелька у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают молодого парня и девушку, подозреваемых в хищении кошелька у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что 26 марта женщина покупала продукты в одном из магазинов, расположенных на улице Лермонтова. В торговом зале она выронила кошелёк с документами и деньгами. Двое посетителей, следовавших за ней, подобрали его, после чего покинули магазин. Действия подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения .

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление их личностей.

Полиция просит всех, кто имеет информацию о произошедшем, обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 41-11-64, 21-39-53 или 02 (112 - с мобильного телефона).

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По инф. Телеинформа

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