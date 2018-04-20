В Иркутске-II проходит акция «Экорайон»

Масштабная экологическая акция «Экорайон» проходит в Иркутске-II. Организаторами мероприятия являются иркутское региональное отделение Союза машиностроителей России и депутат думы Иркутска по избирательному округу № 7 Алексей Савельев.

Основными целями и задачами акции «Экорайон» являются пропаганда бережного отношения к природе, просвещение горожан в вопросе переработки бумажных отходов, формирование экопривычек. В рамках акции проводится сбор макулатуры. На вырученные средства будут закуплены саженцы деревьев и кустарников, которые затем посадят на территории микрорайона. В том числе планируется создать аллею МС-21. Депутаты городской думы от Иркутска-II совместно с комитетом по управлению Ленинским округом и жителями проведут субботники.

Акция продлится до 28 мая. Принять в ней участие могут все желающие, организовав сбор бумаги в своих дворах. Для организации вывоза нужно оставить заявку по ссылке: docs.google.com/forms/d/1t8nA_rsHbu5bFPZzCXIh0Wvte9wKredSBtQ9K5Z59i4/edit.

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