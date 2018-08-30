В Иркутске идет кастинг на реалити-шоу про бизнес

Сбербанк и телеканал «Пятница!» начинают кастинг для реалити-шоу «Теперь я босс своего дела». Отбирать участников второго сезона программы, побившей все рекорды популярности у зрителей, будут среди предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

Заявки принимаются до 1 октября 2018 года.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно:

Иметь бизнес и мечтать о его развитии.

Быть ярким, харизматичным и хорошо говорить, особенно о своем бизнесе.

Ничего не бояться, особенно камеры.

Быть клиентом Сбербанка. Чтобы им стать, можно открыть счет на сайте , и оценить удобство сервисов для развития бизнеса.

– Я рад успеху нашего проекта. Удалось показать, что быть предпринимателем – значит двигаться вперед к успеху, совершать ошибки и находить новые решения. Всегда есть возможность сделать качественный рывок вперед, просто надо посмотреть на ситуацию под другим углом, прислушаться к мнению экспертов и выбрать правильные инструменты. Новый сезон реалити-шоу – возможность для многих его участников «прокачать» свой бизнес, стать «звездой экрана» и рассказать о своем бизнесе в своем городе и России, – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.

Справка:

Проект «Теперь я босс своего дела» телеканал «Пятница!» запустил совместно со Сбербанком и Dentsu Aegis Network в апреле. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются туда, откуда начинали, – на старт бизнеса, и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены испытывают, каково это – быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса, решают реальные задачи.

Аудитория проекта «Теперь я босс своего дела» составила 20 млн человек, рейтинг шоу – на уровне самых ярких премьер телеканала «Пятница!» и превышает среднеканальные показатели. Согласно опросу, шоу понравилось 88 % его зрителей (отмечали ее полезность, информативность и доступность), а 90 % респондентов ждут новых выпусков передачи. Все выпуски первого сезона шоу можно посмотреть на svoedelo.blog .

. Во втором сезоне продюсеры реалити-шоу планируют уделить больше внимания бизнесу в регионах России, показать устройство и принципы работы бизнеса в еще большем, чем в первом сезоне, количестве отраслей и сфер экономики.

По инф. Телеинформа

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