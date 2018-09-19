В Иркутске 27 сентября выберут самого «продвинутого» пожилого пользователя ПК

Финальный этап областного конкурса по компьютерной грамотности среди получателей социальных услуг домов-интернатов для престарелых и инвалидов пройдет 27 сентября на базе Иркутского реабилитационного техникума.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на первого замминистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, конкурс приурочен ко Дню пожилого человека и проводится с целью популяризации современных информационных технологий среди людей старшего поколения и инвалидов. Первый этап проходил на базе учреждений, участники подтвердили свои знания и умения в области компьютерной грамотности, подготовили презентации. По решению конкурсной комиссии в финал вышли представители десяти учреждений.

В финале конкурсанты продемонстрируют навыки работы с электронными приложениями и почтой, будут создавать и редактировать тексты, искать информацию в интернете. В итоге будут определены победитель и призеры.

По инф. Телеинформа

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