В фокусе внимания – дети

Основной темой очередной сессии Заксобрания стали законы в поддержку детства и соцзащиты.

В Иркутске 20 марта состоялась 12 сессия Законодательного собрания региона. В работе сессии приняли участие 39 депутатов, представители региональной прокуратуры, министерства юстиции, избирательной комиссии, Контрольно-счётной палаты, правительства Иркутской области, общественных организаций. В повестку вошли 35 вопросов в социальной сфере.

Центральными на 12-й сессии областного парламента стали вопросы поддержки детства и социальной защиты населения, об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя итоги заседания. Спикер напомнил, что 2018–2027 годы объявлены президентом России В. Путиным «Десятилетием детства» в России.

– На это было направлено послание президента, на котором я присутствовал, и его майские указы. Поэтому мы продолжим совершенствование законодательства, направленного на поддержку института семьи и наших детей. Особое внимание при этом мы уделяем социально незащищённым группам жителей, – подчеркнул Сергей Сокол.

Проекты законов, направленные на поддержку детства и социальную защиту населения, были поддержаны на 12-й сессии представителями всех пяти депутатских объединений в Законодательном собрании.

Поддержка приёмных родителей

Ежемесячные выплаты родителям, взявшим под опеку ребёнка, планируется увеличить. Проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» внесли председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов и заместитель председателя комитета Артем Лобков. Законопроект принят в первом чтении.

Как рассказал на сессии Александр Гаськов, Иркутская область является одним из лидеров по числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время на учёте по региону – 16,5 тыс. детей. Родителям, взявшим под опеку ребёнка, ежемесячно выплачивается 6 240 рублей в южных районах Иркутской области и 6 760 рублей в северных районах. Эти средства предназначены для оплаты расходов на питание, приобретение одежды и обуви, мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены, на оплату проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте и т. д. В то же время прожиточный минимум ребёнка в южных районах Приангарья в 4 квартале 2018 года составил 10 161 рубль и 13 538 рублей в северных районах.

– По согласованию с правительством Иркутской области повышение будет проводиться поэтапно. В 1 июня 2019 года – до 8 219 рублей, с 1 января 2020 года – до прожиточного минимума по районам проживания. Переходные положения будут закреплены в рамках работы над законопроектом во втором чтении, – пояснил Александр Гаськов.

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Председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова отметила, что данная тема является крайне злободневной для приёмных родителей, почти на каждом приёме граждан депутатам поступают соответствующие вопросы.

Выплаты по месту жительства

Также в первом чтении на сессии одобрены четыре проекта закона, касающиеся мер социальной поддержки, внесённые уполномоченным по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко. Речь идёт о законах, которыми предусматриваются денежные выплаты гражданам, в частности, «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения», «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения». Действующим законодательством предусмотрено, что выплаты предоставляются гражданам по месту проживания, законопроектами же предлагается предоставить возможность получения выплат по месту пребывания, что соответствует конституционному принципу свободы перемещения.

Учиться – в одну смену

Большое внимание в ходе сессии было уделено вопросам перехода школьников на односменный режим обучения и обеспечения должного уровня качества образования.

С основными докладами выступили министр образования Иркутской области Валентина Перегудова и министр строительства области Светлана Свиркина. Как было отмечено, во второй смене сегодня обучаются 59,3 тыс. школьников, в том числе в школах Иркутска и Иркутского района – 33,9 тыс. учеников. Вторая смена в школах должна быть ликвидирована к 2024 году. В односменном режиме работают школы Мамско-Чуйского, Катангского, Усть-Илимского, Зиминского, Аларского, Охонского, Заларинского, Черемховского, Осинского, Казачинско-Ленского и Тулунского районов, Усть-Илимска и Саянска. В Иркутске и Тулуне более 30 % школьников занимаются во вторую смену, в Иркутском районе – 26,5 %. Переход на односменный режим обучения осложняется постоянным ростом населения Иркутска и Иркутского района, а также тем, что исчерпан резерв для оптимизации школьных классов. Кроме того, решение вопроса с приобретением мебели и оборудования, соответствующих современным нормам, требует дополнительных средств. Министр образования напомнила, что по инициативе депутатов Заксобрания, в 2018 году в 51 школе после проведения капитального ремонта была закуплена новая мебель.

В 2019 году из областного бюджета на реализацию соответствующей областной программы будет направлено более 3,6 млрд рублей, в том числе на завершение строительства школ в Жигаловском, Баяндаевском, Куйтунском, Братском, Нижнеудинском, Киренском, Аларском районах и в Ангарске, а также на капитальный ремонт 17 школ. По информации регионального минстроя, с 2016 года в регионе ведётся строительство больших школ свыше чем на 1 тыс. учеников с участием средств федерального бюджета. Так, были построены школы в мкр. Ново-Ленино в Иркутске, поселке Молодёжный Иркутского района, мкр. Китой Ангарска, в Свердловском районе Иркутска. В этом году ведётся строительство школы в посёлке Маркова Иркутского района, в 2020 году продолжится строительство школ в Хомутово и Саянске.

Вместе с тем представители муниципальных образований, где проблема стоит наиболее остро, подчеркнули, что принимаемых мер недостаточно, и работа по вводу новых мест в образовательных организациях должна быть активизирована. Так, и. о. заместителя мэра Иркутска Виталий Барышников заметил, что по прогнозу, учитывающему уровень рождаемости и миграции, количество школьников к 2025 году увеличится на 16 тыс. человек и составит более 95 тыс. По его словам, без финансовой поддержки со стороны области муниципалитет не сможет выполнить поставленную задачу. В Иркутском районе, рассказал первый заместитель мэра района Игорь Жук, до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья, соответственно увеличится и количество жителей муниципалитета.

Кроме того, депутаты рекомендовали разработать и утвердить в рамках областной программы «Развитие образования» подпрограмму, направленную на решение вопроса обеспеченности педагогическими кадрами, предусмотрев мероприятия по закреплению педагогических кадров в сельской местности и малых городах. Также, считают парламентарии, в связи с переходом на односменный режим обучения необходимо принять меры по развитию системы дополнительного образования детей. Вице-спикер Законодательного собрания Александр Ведерников предложил рассмотреть возможность предоставления муниципальным образованиям субсидий на подготовку проектно-сметной документации для строительства новых школ в случае их включения в рейтинг регионального министерства образования.

– В регионе ситуация крайне острая, особенно в крупнейших муниципальных образованиях – Иркутске и Иркутском районе, – заметила заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству, член депутатской группы «Гражданская платформа» Ольга Безродных. – Несмотря на все принимаемые меры, потребность в новых местах в школах остаётся большой. Поэтому сегодня в рамках правительственного часа, где эта тема обсуждалась, нам было важно не просто получить анализ ситуации, но и выработать конкретные предложения, понять, каким образом Законодательное собрание ещё может оказать поддержку в решении проблемы. При этом важно рассматривать проблему комплексно – строя новые школы, нужно решать кадровый вопрос и обеспечивать необходимый уровень материально-технического оснащения.

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