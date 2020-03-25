В драмтеатре имени Охлопкова будет новая постановка. Ждём премьеры!

В Иркутском драмтеатре имени Охлопкова начались репетиции нового спектакля «С вечера до полудня» по пьесе советского драматурга Виктора Розова. Драму семьи писателя Жаркова ставит главный режиссер театра Станислав Мальцев.

– Сейчас потихоньку театры снова обращаются к Розову. Причем пьесы возникают, которые забыты или давно не ставились. Недавно вышел «Затейник» в театре «Сфера» у Коршунова. А пьесу «С вечера до полудня» пару лет назад выпустили в питерском «Приюте комедиантов». Возникла какая-то внутренняя потребность в этом авторе. У Розова даже название уже несет надежду на выздоровление. Вечернее время суток, переходящее в ночное, когда начинают мучить кошмары, но рано или поздно случается полдень. Это как название известного фильма Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Мне кажется, что это движение человека по жизни к надежде сегодня очень актуально, – говорит Станислав Мальцев.

Пьеса с «Вечера до полудня» написана Виктором Розовым в 1970 году. В то же время была поставлена в московском «Современнике». В свое время к ней обращался и Георгий Товстоногов в Большом драматическом театре Ленинграда. В 1981 году по произведению был снят одноименный фильм. Затем она была по-настоящему забыта на долгое время.

Как сообщает пресс-служба театра, в истории семьи из престижной московской высотки, герои которой успевают с вечера до полудня пережить судьбоносные переломы, задействованы заслуженный артист России Николай Дубаков, артисты Алексей Орлов (1), Екатерина Константинова, Николай Стрельченко, Анастасия Пушилина, Юрий Шелковников, Евгения Гайдукова, Артем Довгополый, Сергей Дубянский.

Премьера спектакля для Камерной сцены запланирована в конце мая 2020 года.

По инф. Телеинформа

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