В День рождения Вампилова

19 августа, день рождения Александра Вампилова, Свердловский Совет ветеранов отметил выездом в посёлок Листвянка, где расположен памятник Иркутскому драматургу.

Эти поездки уже давно стали традиционными. Нам было подано два автобуса: один – благодаря заботам депутата городской думы Владимира Васильевича Потапова и второй комфортабельный туристический автобус. За него отдельное спасибо администрации Свердловского округа

В двадцать первый раз было проведено мероприятие у памятника – мемориала в истоке реки Ангары у Шаман-камня, в месте гибели Александра Вампилова.

Наш хор пел песни о Вампилове и те, что были им самим любимы: о Сибири и Байкале. Концерт-посвящение включил несколько произведений, которые прозвучали впервые. Валентин Чепелёв прочёл свои стихи об Александре Валентиновиче. И в композиции, посвящённой памяти поэта, мощно звучал голос Геннадия Мельникова читавшего стихи о просторах великого озера.

В мероприятии принял участие и.о. мэра Листвянского округа и А.С. Ушаров, который вручил Вере Павловне Семёновой грамоту за сохранение в надлежащем порядке сквера у памятника, и пообещал, что миссия наводить порядок в этом месте теперь легла на плечи учащихся Листвянской школы.

Здесь же у памятника ветеран Свердловского округа Анатолий Волчук написал стихотворение, посвящённое драматургу...

Вампилов – боль и гордость наша!

Пройдёт и сто, и двести лет –

Россия будет помнить Сашу,

Таким, как он, забвенья нет.

У моря славного – Байкала

Взошла Вампилова звезда,

Поэту душу очищала

Байкала чистая вода.

Он верный сын земли Иркутской,

Он мощный дух её впитал

И, как посол культуры русской,

Он перед Господом предстал.

Почтим минутою молчанья

Мы память гения сейчас,

И к Александру на свиданье

Приедем мы ещё не раз!

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