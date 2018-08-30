В хороводе были мы

Байкальский международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» в третий раз встретил гостей.

По традиции в эту августовскую субботу на деревенских улицах архитектурно-этнографического музея «Тальцы» было так многолюдно и празднично, что вспоминались картинки старинных сибирских ярмарок. Созданный «Союзом мастеров народного искусства «Оникс» праздник традиционно поддержали Общественная палата Иркутской области, музей «Тальцы». На третий фестиваль приехали мастера из Иркутской области, а также гости из других регионов России и зарубежья – всего 260 участников. Самая большая зарубежная делегация – двадцать умельцев из Монголии.

Более двадцати пяти лет «Оникс» собирает, поддерживает, развивает, сохраняет традиционные народные ремёсла и рукоделья. Фестиваль родился три года назад как естественный итог многолетней работы. Автор и руководитель проекта, народный мастер Иркутской области, лауреат премии губернатора в области культуры и искусства Галина Яковлевна Березина убеждённо говорит: «Фестиваль – это праздник единения национальных культур».

Рука об руку

Исследователи установили, что хоровод известен людям ещё с эпохи палеолита. У разных народов хоровод был частью самых важных обрядов и популярен по сей день. Древние славяне посвящали свои хороводные пляски богу солнца Яриле, в хороводе приглядывали невест и женихов. Буряты собирали в круг гигантского ёхора весь род, чтобы испросить у богов плодородия. Но есть у хоровода ещё одно важное значение: взявшись за руки, люди передают друг другу сердечное тепло и доброжелательность.

На центральной улице музейной деревни расположились столы мастеров. Многие уникальные работы и их авторов узнаешь по ранее увиденным на выставках и праздниках, которые «Оникс» всегда щедро дарит. Тонкие кружевные переплетения коклюшечной вязи, изысканные украшения из кожи и сибирских самоцветов, забавные, отливающие золотом поделки из соломы, уникальные, вовлекающие в сказку самые разные традиционные и авторские куклы, изделия из берёсты, шерсти, глины восхищают творческим поиском создавших их умельцев. Украшение всей этой широкой ярмарки мастерства – три ткацких станка. Мимо них пройти невозможно, то и дело присаживаются и пробуют разобраться в хитросплетениях нитей и совсем юные девочки, и их мамы. «Оникс» стал сегодняшним «родителем» ткаческой традиции в Восточной Сибири. Мастера не только ездят по Иркутской области с мастер-классами, заглядывают и к соседям – в Улан-Удэ, Читу.

– Вместе с Галиной Яковлевной Березиной заболели мы этим делом в 2003 году, – рассказывает народный мастер Нина Медведок. – К этому времени ткацкое ремесло в нашей области считалось утраченным. Начинали с нуля. По проекту Березиной был создан новый станок. Реконструкцию на основе традиционных кросен, сохранившихся в деревнях Усть-Уда и Батома, осуществил член «Оникса» Михаил Кулишов. На этом станке начали ткать первые половики. Постепенно осваивали различные техники узорного ткачества. В 2005 году открыли в «Ониксе» учебно-творческую мастерскую по ткачеству. С работы этой мастерской и началось возрождение традиции ручного ткачества в нашей области. Чтобы научиться ткать, нужно и терпение, и умение трудиться, но главное – желание.

Руководитель мастерской преданно влюбленная в ткачество Галина Яковлевна Березина разработала и подарила всем мастерам новый приём. Первая её работа – небольшой гобелен с маками – произвёл в «Ониксе» настоящий фурор. А затем к макам присоединились солнечные подсолнухи, картинки со сказочными сюжетами, которые делали и другие мастера. Как получаются эти чудесные работы – авторский секрет. Впрочем, все секреты мастера «Оникса» щедро передают ученикам. На фестивале этим летом положено начало новой традиции: мастера представили не только свои работы, но и подмастерьев.

Вдоль по улице

Радостная атмосфера фестиваля покоряет красотой одеяний. И участники фестиваля, и приезжая публика наряжаются в платья с народными элементами. А начиналось всё с мастерской «Русский традиционный костюм», которая помогла одеть в традиционные русские костюмы всех мастеров «Оникса».

– Сначала мы занимались русским традиционным костюмом разных регионов России, – рассказывает руководитель художественной мастерской Союза мастеров «Оникс» «Русский традиционный костюм» Светлана Ерёмина. – А сейчас более подробно занялись костюмом Восточной Сибири. В наш регион пришла более поздняя волна заселения. У нас жили достаточно обеспеченные крестьяне, поскольку у них была возможность зимой ходить на промысел пушного зверя. Доход давали и золотые прииски. Богатство нашего женского костюма – в шёлковых тканях. У крестьян и купцов была возможность привозить шелка из Китая и покупать эти дорогие ткани. Поэтому очень долго в традиции были именно шёлковые костюмы. Интерес к традиционному костюму у сегодняшней молодёжи, безусловно, есть. Вот уже три года мы участвуем в международном молодежном форуме «Байкал» с культурной программой – ведём мастер-классы, показываем традиционную одежду. Когда провели первый показ, нашлось немало девчонок, которые захотели нарядиться в старинные сарафаны и рубахи. И вдруг они начали себя по-другому ощущать в этих нарядах. А какие потрясающие фотографии получились! Сибирская традиционная одежда рассказывает о наших предках, их нравах и особенностях жизни. Впереди у нас много исследовательской работы. Главное – сделать всё, чтобы сохранилась у наших детей генетическая память.

Майор милиции в отставке Галина Галанова с семнадцати лет работала в деревне Ревякино участковым. А когда пошла на пенсию, решила сохранить историю страны XX века с помощью оригинального нового направления творчества – румбоксов. Трёхмерные миниатюры, помещённые в небольшой коробке, позволяют дать представление об обстановке и интерьере той эпохи, которая ушла безвозвратно. Среди объёмных миниатюр – деревенская изба с газетой о полёте Гагарина, гримёрка актрисы начала прошлого века, квартира вампиловского героя Зилова.

– Как участковый я много ходила по домам, видела, что старые вещи люди выбрасывают, а с ними уходит и образ времени, – представляет свои работы Галина. – Когда ушла в 2007 году на пенсию, решила сделать краеведческий музей при школе. В 2008 году музей открыли, но оставалось множество идей, которые нельзя было воплотить. Вот и начала строить музей дома в небольших коробочках. От задумки до воплощения уходит минимум месяца три. Стараюсь воспроизвести все вещи как можно более точно. Что-то восстанавливаю по памяти, много читаю, ищу фотографии, информацию.

Народная культура привлекает не только тем, что в ней сохраняется история и национальный дух. Традиция в любом виде мастерства сначала обучает, а потом раскрывает простор для творчества. Поэтому на фестивалях и выставках мастеров «Оникса» всегда ждёшь открытий, творческих исследований и экспериментов. Не случайно губернатор Иркутской области Сергей Левченко, обращаясь к фестивалю в приветственном адресе, подчеркнул: «Уверен, заявленное разнообразие мероприятий станет залогом успешного проведения фестиваля, который займет достойное место в культурной жизни региона».

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