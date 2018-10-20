В Братске после ремонта открылась детская поликлиника

Ремонт детской поликлиники в Братске многие называют чудом. Говорят, что родители малышей все ещё до конца не верят, что вместо обшарпанных стен и пустых коридоров в отремонтированном здании появилась не только современная отделка, но даже и электронные табло, игровые зоны, благоустроенная территория. Однако это правда: поликлиника Братской детской городской больницы открылась после проведения выборочного капитального ремонта.

– Сегодняшнее событие знаменательно не только для города Братска, но и для всей Иркутской области, – сказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Впервые за 38 лет работы больницы проведён капитальный ремонт здания. Но строительство поликлиники не будет иметь будущего без наличия компетентного персонала, без педиатров, хирургов, неврологов и других специалистов. Прекрасно, что в этом учреждении такие специалисты есть, они готовы каждый день заниматься своим важным и благородным делом.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко в поздравительной речи отметил, что новая детская поликлиника является крупнейшим амбулаторно-поликлиническим учреждением на севере Иркутской области.

– Сегодня мы с вами открываем новую поликлинику, не только оснащённую самым современным диагностическим оборудованием, но и использующую принципиально новые подходы к организации качественной и доступной медицинской помощи. Ремонт и оснащение поликлиники с первого дня реализовывались на принципах «бережливого производства». Учреждение сразу же войдет в число участников приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», – сказал Олег Ярошенко.

Капитальный ремонт поликлиники, к которой прикреплено более 30 тысяч детей, был начат в декабре 2017 года. Работы осуществлялись с привлечением значительной части финансовых средств в рамках государственно-частного партнерства с ООО «Транснефть-Восток». Общая стоимость капремонта составила 162 млн рублей, из них 157,9 млн – средства инвестора.

Во время выборочного капитального ремонта строители заменили все инженерные сети в здании поликлиники, выполнили внутренние отделочные работы, облицовку фасада, благоустройство территории, организовали места для парковки. Кроме того, в поликлинику приобретено новое медицинское оборудование и мебель, в коридорах установлены электронные табло и сделаны игровые зоны для комфортного ожидания маленькими пациентами приёма врача. Завершить ремонт удалось почти на месяц раньше запланированного срока.

В поликлинике реализованы такие направления «бережливого производства», как «открытая регистратура», «call-центр», «навигация», «маршрутизация и разделение потоков пациентов», «организация рабочих мест по системе 5S» и другие.

В 2018–2019 учебном году ОГБУЗ «Братская детская городская больница» определено базовым учреждением для прохождения ординатуры по специальностям «педиатрия» и «неврология». Сейчас обучение на базе детской больницы проходят два ординатора.

Главный врач Братской городской детской больницы Галина Андреева рассказала, что в оперативном управлении больницы находятся девять зданий, четыре из них лечебного назначения. С 2016 года администрация больницы ведёт активную работу по подготовке необходимой документации и проведению капитальных ремонтов всех зданий медучреждения.

В 2016–2017 годах проводилась замена оконных блоков в здании стационара больницы. В этом году такая работа продолжается – за счёт средств областного бюджета заменено 91 окно в инфекционном, хирургическом, неврологическом, педиатрическом и других отделениях. Еще 24 окна будут заменены до конца 2018 года.

Кроме того, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания стационара из областного бюджета выделены 6,1 млн рублей, аукцион планируется в ноябре 2018 года. Одновременно идёт подготовка документации для проведения капитальных ремонтов зданий ещё двух поликлиник, проводится текущий ремонт отделений больницы.

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