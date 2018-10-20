В Братске после ремонта открылась детская поликлиника

Ремонт детской поликлиники в Братске многие называют чудом. Говорят, что родители малышей все ещё до конца не верят, что вместо обшарпанных стен и пустых коридоров в отремонтированном здании появилась не только современная отделка, но даже и электронные табло, игровые зоны, благоустроенная территория. Однако это правда: поликлиника Братской детской городской больницы открылась после проведения выборочного капитального ремонта.
– Сегодняшнее событие знаменательно не только для города Братска, но и для всей Иркутской области, – сказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Впервые за 38 лет работы больницы проведён капитальный ремонт здания. Но строительство поликлиники не будет иметь будущего без наличия компетентного персонала, без педиатров, хирургов, неврологов и других специалистов. Прекрасно, что в этом учреждении такие специалисты есть, они готовы каждый день заниматься своим важным и благородным делом.
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко в поздравительной речи отметил, что новая детская поликлиника является крупнейшим амбулаторно-поликлиническим учреждением на севере Иркутской области.
– Сегодня мы с вами открываем новую поликлинику, не только оснащённую самым современным диагностическим оборудованием, но и использующую принципиально новые подходы к организации качественной и доступной медицинской помощи. Ремонт и оснащение поликлиники с первого дня реализовывались на принципах «бережливого производства». Учреждение сразу же войдет в число участников приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», – сказал Олег Ярошенко.
Капитальный ремонт поликлиники, к которой прикреплено более 30 тысяч детей, был начат в декабре 2017 года. Работы осуществлялись с привлечением значительной части финансовых средств в рамках государственно-частного партнерства с ООО «Транснефть-Восток». Общая стоимость капремонта составила 162 млн рублей, из них 157,9 млн – средства инвестора.
Во время выборочного капитального ремонта строители заменили все инженерные сети в здании поликлиники, выполнили внутренние отделочные работы, облицовку фасада, благоустройство территории, организовали места для парковки. Кроме того, в поликлинику приобретено новое медицинское оборудование и мебель, в коридорах установлены электронные табло и сделаны игровые зоны для комфортного ожидания маленькими пациентами приёма врача. Завершить ремонт удалось почти на месяц раньше запланированного срока.
В поликлинике реализованы такие направления «бережливого производства», как «открытая регистратура», «call-центр», «навигация», «маршрутизация и разделение потоков пациентов», «организация рабочих мест по системе 5S» и другие.
В 2018–2019 учебном году ОГБУЗ «Братская детская городская больница» определено базовым учреждением для прохождения ординатуры по специальностям «педиатрия» и «неврология». Сейчас обучение на базе детской больницы проходят два ординатора.
Главный врач Братской городской детской больницы Галина Андреева рассказала, что в оперативном управлении больницы находятся девять зданий, четыре из них лечебного назначения. С 2016 года администрация больницы ведёт активную работу по подготовке необходимой документации и проведению капитальных ремонтов всех зданий медучреждения.
В 2016–2017 годах проводилась замена оконных блоков в здании стационара больницы. В этом году такая работа продолжается – за счёт средств областного бюджета заменено 91 окно в инфекционном, хирургическом, неврологическом, педиатрическом и других отделениях. Еще 24 окна будут заменены до конца 2018 года.
Кроме того, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания стационара из областного бюджета выделены 6,1 млн рублей, аукцион планируется в ноябре 2018 года. Одновременно идёт подготовка документации для проведения капитальных ремонтов зданий ещё двух поликлиник, проводится текущий ремонт отделений больницы.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...