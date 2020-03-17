В Ботаническом саду в честь Дня Победы восстановят сиреневый сад

В Ботаническом саду ИГУ восстановят и расширят сад сиреней. В том числе здесь высадят и сорта кустарника, получившие свои названия в честь героев войны. Об этом сообщили в Ботсаду.

Проект приурочили к празднованию 80-летия Ботанического сада ИГУ и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, одним из символов которой и стала цветущая сирень – знак возрождения к жизни, красоты и гармонии.

В рамках проекта «Сиреневый сад» ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ объявляет конкурс детского рисунка «Сирень Победы». К конкурсу приглашаются учащиеся детских художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, детских художественных студий.

Конкурс проводится с 26 марта по 26 апреля 2020 года. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Ботсада .

По инф. Телеинформа

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