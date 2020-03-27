В Ботаническом саду теперь можно смотреть на звёзды

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета установили телескоп бренда «Карл Цейсс».
Как сообщает пресс-служба ИГУ, использоваться он будет для научных исследований, также этот оптический прибор станет доступен и посетителям ботанического сада – в экскурсионном режиме.
Телескоп принадлежит астрономической обсерватории ИГУ. До нынешнего момента он находился на полигоне Восточно-Сибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений – его астрономическая площадка расположена на самой высокой точке юго-восточной окраины Иркутска на левом берегу Ангары. С 2007 по 2019 год на телескопе выполнялись наблюдения солнечных пятен, а в 2012 году выполнены съемки прохождения планеты Венера по диску Солнца
– Сотрудничество с Восточно-Сибирским филиалом ВНИИФТРИ продолжалось более полувека, с момента возникновения этого института. Исторически так сложилось, что некоторые телескопы обсерватории были установлены здесь. Но теперь на полигоне ВНИИФТРИ развернуты масштабные работы, старенький деревянный павильон, в котором стоял наш телескоп, снесен, поэтому руководство университета приняло решение о переносе инструмента на территорию ИГУ, – рассказывает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
Лучшим местом для размещения телескопа в университете определили территорию ботанического сада. Астрономы предложили эскиз нового помещения, вуз его утвердил, а административно-хозяйственная часть организовала сооружение этой специальной башни. Теперь, когда башня готова, проведена операция по установке инструмента на новое место.
– В течение месяца мы планируем полностью собрать телескоп, установить объектив, провести пробные наблюдения. Рассчитываем, что сможем запустить мониторинг активности пятен на Солнце во время нового, 25-го цикла активности. Если же убрать солнечный фильтр, на телескопе можно наблюдать Луну, планеты, звездные скопления. В связи со всем этим, мы также рассчитываем, что этот инструмент можно будет использовать и в учебном процессе, и для познавательных экскурсий, – сказал Сергей Язев.
Телескоп относится к типу рефракторов, то есть, его объектив диаметром 150 мм представляет собой двойную линзу. Он оснащен оптической системой под название Куде, что позволяет наводить на объекты наблюдения только верхнюю часть трубы телескопа с объективом, а окулярная часть всегда остается на одном и том же месте, что очень удобно для наблюдений. Общий вес телескопа составляет почти 400 кг.
Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
Все мировое театральное сообщество 27 марта Всемирный день театра. Он был установлен в Вене в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
В Египте археологи решили доказать, что знаменитый Большой сфинкс в Гизе был построен не случайным образом, а в строгой ориентации с траекторией движения Солнца. Команда во главе с доктором Захи Хавассом сделала снимки в дни весеннего равноденствия, доказывающие, по ее мнению, эту теорию.
Россиянин, госпитализированный 22 марта на Кубе с коронавирусом, скончался в Институте тропической медицины Педро Кюри. Об этом сообщил директор департамента эпидемиологии Министерстве здравоохранения Кубы Франциско Дуран в ходе состоявшейся в Гаване пресс-конференции.
В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)
В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...
По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.
Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)
Силовики задержали бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.
Коронавирус шагает по планете, не делая различий между обычными и очень знаменитыми людьми. На днях симптомы новой болезни обнаружил у себя 81-летний актёр Александр Збруев и поспешил обратиться за медицинской помощью.
В нью-йоркской больнице скончался американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. О кончине артиста сообщили западные СМИ, ссылаясь на его супругу и актрису Джанет Зариш.
Парламентарии Северной столицы решили легализовать высотные экскурсии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на пленарном заседании в Мариинском дворце. Инициативу выдвинул комитет по законодательству ЗакСобрания. (Об очаровании петербургских крыш и умопомрачительных видах с них, действительно, можно говорить часами... прим. МГ.)
Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Эксперты Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и девальвации рубля запаслись продуктами почти на 4 месяца. Напомним, что в США даже придумали неологизм для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса — ковидиоты.
Клиенты Сбербанка теперь могут начать инвестировать в свою будущую пенсию в Сбербанк Онлайн. В приложении банка в разделе «Инвестиции и пенсии» появилась возможность оформить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП) НПФ Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.