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В Ботаническом саду теперь можно смотреть на звёзды
По инф. Телеинформа   
27 Марта 2020 г.
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zvezdy

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета установили телескоп бренда «Карл Цейсс».

teleskop

Как сообщает пресс-служба ИГУ, использоваться он будет для научных исследований, также этот оптический прибор станет доступен и посетителям ботанического сада – в экскурсионном режиме.

Телескоп принадлежит астрономической обсерватории ИГУ. До нынешнего момента он находился на полигоне Восточно-Сибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений – его астрономическая площадка расположена на самой высокой точке юго-восточной окраины Иркутска на левом берегу Ангары. С 2007 по 2019 год на телескопе выполнялись наблюдения солнечных пятен, а в 2012 году выполнены съемки прохождения планеты Венера по диску Солнца

– Сотрудничество с Восточно-Сибирским филиалом ВНИИФТРИ продолжалось более полувека, с момента возникновения этого института. Исторически так сложилось, что некоторые телескопы обсерватории были установлены здесь. Но теперь на полигоне ВНИИФТРИ развернуты масштабные работы, старенький деревянный павильон, в котором стоял наш телескоп, снесен, поэтому руководство университета приняло решение о переносе инструмента на территорию ИГУ, – рассказывает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Лучшим местом для размещения телескопа в университете определили территорию ботанического сада. Астрономы предложили эскиз нового помещения, вуз его утвердил, а административно-хозяйственная часть организовала сооружение этой специальной башни. Теперь, когда башня готова, проведена операция по установке инструмента на новое место.

– В течение месяца мы планируем полностью собрать телескоп, установить объектив, провести пробные наблюдения. Рассчитываем, что сможем запустить мониторинг активности пятен на Солнце во время нового, 25-го цикла активности. Если же убрать солнечный фильтр, на телескопе можно наблюдать Луну, планеты, звездные скопления. В связи со всем этим, мы также рассчитываем, что этот инструмент можно будет использовать и в учебном процессе, и для познавательных экскурсий, – сказал Сергей Язев.

Телескоп относится к типу рефракторов, то есть, его объектив диаметром 150 мм представляет собой двойную линзу. Он оснащен оптической системой под название Куде, что позволяет наводить на объекты наблюдения только верхнюю часть трубы телескопа с объективом, а окулярная часть всегда остается на одном и том же месте, что очень удобно для наблюдений. Общий вес телескопа составляет почти 400 кг.

По инф. Телеинформа

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