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Узнать о судьбах пленных солдат вермахта приглашает иркутский краеведческий музей
По инф. Телеинформа   
18 Июня 2019 г.
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В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 22 июня начнет работу электронная выставка московского Музея Победы «Сквозь плен». Она проводится в рамках федерального проекта «Территория Победы» и приурочена к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Узнать о судьбах пленных солдат вермахта приглашает иркутский краеведческий музей

Как сообщает пресс-служба музея, выставка представлена на 44 слайдах. Посетители узнают о судьбах солдат вермахта, оказавшихся в советском плену, советских законах о военнопленных, составе и численности военнопленных, условиях их жизни, трудовой деятельности, о судебных преследованиях и их репатриации на родину.

КООРДИНАТЫ:

  • Электронная выставка «Сквозь плен» будет работать до 22 июля 2019 года по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2, телефон для справок: 8 (3952) 33-34-49.

По инф. Телеинформа

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